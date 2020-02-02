В Мексике Uber заблокировал аккаунты 240 человек из-за коронавируса

"В соответствии с нашими протоколами… мы отправили данную информацию двум водителям и 240 пользователям о временной деактивации их аккаунтов", - сообщает Uber.

На данный момент в Мексике не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.