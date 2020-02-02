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Роскосмос потратит девять миллиардов рублей на доработку модуля МКС
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РИА Новости

Роскосмос потратит девять миллиардов рублей на доработку модуля МКС

03:57 02.02.2020 (обновлено: 04:08 02.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Роскосмос планирует выделить 9 миллиардов рублей на повышение мощности строящегося научно-энергетического модуля для Международной космической станции (МКС), который может полететь к Луне, следует из материалов на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что запуск модуля ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается в 2023 году. С его вводом в эксплуатацию строительство российского сегмента МКС будет завершено.
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В декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что узловой модуль "Причал" и научно-энергетический модуль могут вместо МКС отправить к Луне, чтобы они стали основой окололунной орбитальной станции.
"Наращивание энерговооруженности научно-энергетического модуля (шифр СЧ ОКР (составная часть опытно-конструкторской работы — ред.): "МКС (модули)" — НЭМ-1 (энергетика)", — говорится в материалах.
В них отмечается, что на данную работу намечается выделить 9 миллиардов рублей, в том числе 2,7 миллиарда рублей в 2020 году и 2,6 — в 2021 году.
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В состав российского сегмента МКС входят пять модулей — функционально-грузовой блок "Заря" (формально является американским, поскольку создавался на средства США), служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".
В конце 2020 — начале 2021 года намечается запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука", в 2022 году — узлового модуля "Причал".
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Популярные комментарии
Простите, а как лунный модуль повлияет на здравоохранение в стране ? Больные дети и старики не входят в сферы интересов космических управленцев...
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Юрий Б
10000127
Ого! Вот это распил! Стоит ждать очередного повышения налогов.
2 февраля, 04:06
РНРоман Неизвестный
13000014
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