Роскосмос потратит девять миллиардов рублей на доработку модуля МКС

Ранее сообщалось, что запуск модуля ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается в 2023 году. С его вводом в эксплуатацию строительство российского сегмента МКС будет завершено.
В декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что узловой модуль "Причал" и научно-энергетический модуль могут вместо МКС отправить к Луне, чтобы они стали основой окололунной орбитальной станции.
"Наращивание энерговооруженности научно-энергетического модуля (шифр СЧ ОКР (составная часть опытно-конструкторской работы — ред.): "МКС (модули)" — НЭМ-1 (энергетика)", — говорится в материалах.
В них отмечается, что на данную работу намечается выделить 9 миллиардов рублей, в том числе 2,7 миллиарда рублей в 2020 году и 2,6 — в 2021 году.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости эту информацию.
В состав российского сегмента МКС входят пять модулей — функционально-грузовой блок "Заря" (формально является американским, поскольку создавался на средства США), служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".
В конце 2020 — начале 2021 года намечается запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука", в 2022 году — узлового модуля "Причал".