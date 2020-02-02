В Финляндии пообещали чаще выдавать россиянам шенгенские визы

ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Финляндия станет более лояльно относиться к россиянам с положительной визовой историей и будет чаще и проще выдавать шенгенские визы на пять лет, сообщил РИА Новости консул Финляндии в России Юсси Палмен.
Страны ЕС начиная с воскресенья обновили Визовый кодекс для облегчения визовых процедур и эффективной реакции на проблемы, возникающие при нелегальной миграции.
"Со 2 февраля станет возможным оформление шенгенской визы в Финляндию на пять лет при том условии, что у заявителя за последние три года была оформлена многократная виза на два года и была использована в соответствии с правилами и без нареканий", — сказал консул.
Обновление Визового кодекса позволит всем странам унифицировать критерии по выпуску виз и срокам, на который они выдаются, независимо от пункта подачи документов на территории России.
Консул пояснил, что "наиболее типичная виза для Финляндии была на два года для заявителей с визовой историей", но некоторые другие страны Шенгена чаще выдавали визы на пять лет.
"Теперь с новым кодексом данное правило становится более понятным и легким к применению для всех государств-членов. Шенгенский код позволяет постепенно продлевать срок действия визы, но только до пяти лет, поэтому, например, десятилетняя виза будет невозможна из любой страны Шенгенского соглашения. Как правило, паспорта действительны в течение пяти лет, поэтому продление визы на больший срок было бы неудобно даже с этой точки зрения", — пояснил консул.
Запрашивать визу на пять лет можно при условии действия паспорта на весь срок действия визы плюс еще минимум три месяца после предполагаемой даты истечения срока действия пятилетней визы.
Остальные условия остаются неизменными. Цена визы на пять лет не отличается от цены обычной туристической визы, то есть составляет 35 евро плюс сервисный сбор (при подаче заявления в визовом центре).
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