В Финляндии пообещали чаще выдавать россиянам шенгенские визы

ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Финляндия станет более лояльно относиться к россиянам с положительной визовой историей и будет чаще и проще выдавать шенгенские визы на пять лет, сообщил РИА Новости консул Финляндии в России Юсси Палмен.

Страны ЕС начиная с воскресенья обновили Визовый кодекс для облегчения визовых процедур и эффективной реакции на проблемы, возникающие при нелегальной миграции.

"Со 2 февраля станет возможным оформление шенгенской визы в Финляндию на пять лет при том условии, что у заявителя за последние три года была оформлена многократная виза на два года и была использована в соответствии с правилами и без нареканий", — сказал консул.

Обновление Визового кодекса позволит всем странам унифицировать критерии по выпуску виз и срокам, на который они выдаются, независимо от пункта подачи документов на территории России.

Консул пояснил, что "наиболее типичная виза для Финляндии была на два года для заявителей с визовой историей", но некоторые другие страны Шенгена чаще выдавали визы на пять лет.

"Теперь с новым кодексом данное правило становится более понятным и легким к применению для всех государств-членов. Шенгенский код позволяет постепенно продлевать срок действия визы, но только до пяти лет, поэтому, например, десятилетняя виза будет невозможна из любой страны Шенгенского соглашения. Как правило, паспорта действительны в течение пяти лет, поэтому продление визы на больший срок было бы неудобно даже с этой точки зрения", — пояснил консул.

Запрашивать визу на пять лет можно при условии действия паспорта на весь срок действия визы плюс еще минимум три месяца после предполагаемой даты истечения срока действия пятилетней визы.