Стали известны расходы россиян в "Киберпонедельник" и "Черную пятницу"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Средний чек россиян в Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт" , которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики кредитной организации изучили обезличенные данные по динамике операций за периоды акций по картам в своей эквайринговой сети, которая является четвертой по величине в стране. Одна из крупнейших ежегодных онлайн-распродаж "Киберпонедельник" в 2020 году проходил 27-29 января, акция "Черная пятница" -

"В "Черную пятницу" 2019 года средний чек покупок в самых популярных категориях составлял 5 273 рублей, тогда как в "Черную пятницу" 2018 года был 5 043 рублей. А средняя сумма одной покупки за дни "Киберпонедельника" 2020 года - 1600 рублей, 2019 года - 2 015 рублей", - подсчитали аналитики.

Исследование показало, что в 2020 году традиционным лидером по росту продаж в "Киберпонедельник" стала бытовая техника и электроника, где количество покупок увеличилось на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

Также в тройку вошли "компьютерные программы", где рост покупок составил 13% и различные профессиональные услуги с ростом в 12%. Для сравнения, в 2019 году в топ-3 самых популярных сегментов транзакций за акционные дни вошли: авиа/железнодорожные билеты и онлайн видеоигры.