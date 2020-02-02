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2020-02-02T03:46+0300
https://ria.ru/20200202/1564153623.html
Стали известны расходы россиян в "Киберпонедельник" и "Черную пятницу"
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РИА Новости

Стали известны расходы россиян в "Киберпонедельник" и "Черную пятницу"

03:46 02.02.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки
© Depositphotos / VitalikRadko
Девушка делает онлайн-покупки. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Средний чек россиян в "Черную пятницу" почти в три раза превысил траты в "Киберпонедельник", показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики кредитной организации изучили обезличенные данные по динамике операций за периоды акций по картам в своей эквайринговой сети, которая является четвертой по величине в стране. Одна из крупнейших ежегодных онлайн-распродаж "Киберпонедельник" в 2020 году проходил 27-29 января, акция "Черная пятница" -
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Эксперты рассказали, как уберечься от мошенников в "киберпонедельник"
"В "Черную пятницу" 2019 года средний чек покупок в самых популярных категориях составлял 5 273 рублей, тогда как в "Черную пятницу" 2018 года был 5 043 рублей. А средняя сумма одной покупки за дни "Киберпонедельника" 2020 года - 1600 рублей, 2019 года - 2 015 рублей", - подсчитали аналитики.
Исследование показало, что в 2020 году традиционным лидером по росту продаж в "Киберпонедельник" стала бытовая техника и электроника, где количество покупок увеличилось на 22% по сравнению с предыдущей неделей.
Также в тройку вошли "компьютерные программы", где рост покупок составил 13% и различные профессиональные услуги с ростом в 12%. Для сравнения, в 2019 году в топ-3 самых популярных сегментов транзакций за акционные дни вошли: авиа/железнодорожные билеты и онлайн видеоигры.
Самыми популярными категориями в прошедшую "Черную пятницу", по данным авторов исследования, в свою очередь стали электроника, рестораны и авиабилеты - последние с ростом общей суммы покупок по картам на 68% и количества покупок на 39% по сравнению с распродажей 2018 года. Средний чек здесь составил 20 799 рублей.
Черная пятница
2 декабря 2019, 13:45
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в "Черную пятницу"
404019
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КиберпонедельникЧерная пятницаРусский стандарт (банк)Экономика
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