В Германии подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом

"Представитель министерства сообщил в Мюнхене, что…в Баварии подтвержден еще один случай коронавируса. Это 33-летний житель Мюнхена. Он сотрудник фирмы в округе Штарнберг, где работают шестеро ранее заболевших коронавирусом", - сообщается в пресс-релизе ведомства.