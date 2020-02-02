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В Германии подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Германии подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом

03:16 02.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии выросло до восьми человек, вирус обнаружен у еще одного жителя Баварии, сообщает баварское министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о 7 зараженных в Германии. Все инфицированные проживают в Баварии и связаны с расположенной там фирмой Webasto. Среди заболевших также ребенок одного из сотрудников фирмы.
"Представитель министерства сообщил в Мюнхене, что…в Баварии подтвержден еще один случай коронавируса. Это 33-летний житель Мюнхена. Он сотрудник фирмы в округе Штарнберг, где работают шестеро ранее заболевших коронавирусом", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаГерманияБаварияМюнхенВ мире
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