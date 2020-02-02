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Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
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РИА Новости

Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

03:09 02.02.2020
123482
© Фото : Официальный сайт XiaomiФитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
© Фото : Официальный сайт Xiaomi
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи. Какие из них правдивы, а какие – нет, рассказал радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.
Главным страхом владельца подобного гаджета является то, что они могут за ним следить. Мифом это не является, поскольку устройства действительно могут отслеживать местоположение и передавать данные, в то же время есть возможность отключить эту функцию в настройках устройства.
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Второй по популярности страх владельцев носимых на запястье умных девайсов — это излучение. Считается, что эти гаджеты появились достаточно недавно и последствия постоянного ношения на руке до конца не изучены. Иванов развеял этот страх.
"Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения. Мифы об излучении – это такая мулька", — считает кардиолог.
При этом польза от смарт-часов очевидна, отметил Иванов.
"Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее. Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами", — пояснил специалист.
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