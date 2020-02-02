Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

"Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее. Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами", — пояснил специалист.