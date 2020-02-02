В Китае число жертв коронавируса достигло 304 человек

"По состоянию на полночь 1 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 14 тысячах 380 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 2110 человек находятся в тяжелом состоянии, 304 умерли, 328 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 2590 новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлены 14 подтвержденных случаев заражения, в Макао – 7, на Тайване – 10.

Кроме того, зарегистрированы еще 19 тысяч 544 случая с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 137,6 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.