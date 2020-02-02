В Новосибирске врачи сообщили о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Двое пострадавших при обрушении в кафе в Новосибирске находятся в операционных в тяжелом состоянии, еще двоих отпустили домой после осмотра, сообщили РИА Новости в Центральной клинической больнице Новосибирской области.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС сообщили об одном погибшем и четверых пострадавших. По данным представитель отдела ГО и ЧС Советского района города из-за скопившегося на ней снега обрушилась пристройка к кафе, собранная из сэндвич-панелей.
"Двоих мы уже отправили домой, двое находятся в операционной", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что два человека не нуждались в госпитализации и отправлены домой после осмотра, а еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, после произошедшего следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
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