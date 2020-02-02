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2020-02-02T03:49+0300
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Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске
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РИА Новости

Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске

02:47 02.02.2020 (обновлено: 03:49 02.02.2020)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обрушения пристройки к кафе в Новосибирске.
Инцидент произошел на бульваре Молодежи. Обрушилась пристроенная к зданию общепита раздевалка, сооруженная из деревянных конструкций и обшитая сэндвич-панелями, размером восемь на 30 метров. Возгорания не произошло.
Как сообщил представитель ГУ МЧС по Новосибирской области, под завалами находилось пять человек, четверо из них переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Один человек погиб. На месте работают спасатели, обследуют все помещения.
По словам представителя отдела ГО и ЧС Советского района города, причиной обрушения пристройки стал скопившийся на ней снег, толщиной не менее одного метра. Основное здание кафе, размером 100 на 200 метров, построенное из кирпича и бетона, не пострадало.
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Обрушение кровли кафе в НовосибирскеГУ МЧС по Новосибирской областиСледственный комитет РФМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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