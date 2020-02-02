Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске

Инцидент произошел на бульваре Молодежи. Обрушилась пристроенная к зданию общепита раздевалка, сооруженная из деревянных конструкций и обшитая сэндвич-панелями, размером восемь на 30 метров. Возгорания не произошло.

По словам представителя отдела ГО и ЧС Советского района города, причиной обрушения пристройки стал скопившийся на ней снег, толщиной не менее одного метра. Основное здание кафе, размером 100 на 200 метров, построенное из кирпича и бетона, не пострадало.