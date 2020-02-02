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В Новосибирске возбудили уголовное дело после обрушения крыши кафе
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РИА Новости

В Новосибирске возбудили уголовное дело после обрушения крыши кафе

02:25 02.02.2020 (обновлено: 03:49 02.02.2020)
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© ГУ МЧС России по Новосибирской областиПоследствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
© ГУ МЧС России по Новосибирской области
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обрушения кровли в кафе в Новосибирске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В ведомстве сообщили РИА Новости, что поисковые работы на месте происшествия завершены. В региональном главке МЧС сообщили об одном погибшем и четверых пострадавших.
"По факту обрушения крыши одного из кафе в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Кроме того, СК РФ подтвердил гибель одного человека, добавляется, что точные данные о количестве пострадавших уточняются.
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