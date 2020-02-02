В Новосибирске сообщили причину обрушения кровли в кафе

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Пристройка к кафе в Новосибирске, собранная из сэндвич-панелей, обрушилась из-за скопившегося на ней снега, сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС Советского района города.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. На данный момент пятерых человек извлекли живыми из-под завалов, поисковые работы завершены, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Само здание, бокс, не разрушилось. Оно нормальное и сделано из кирпича и бетона. Обрушилась пристройка к зданию, она была сделана из деревяшек и обшита сэндвич-панелями. Из-за большого количества снега на крыше – не меньше метра было снега – оно просто обрушилось", - сказал собеседник агентства.
Представитель отдела пояснил, что в ближайшее время предстоит выяснить, кто хозяин здания, арендатор и кто возводил пристройку. "Ночной клуб снимали для тусовок", - уточнил он.
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