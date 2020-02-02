В Новосибирске сообщили причину обрушения кровли в кафе

"Само здание, бокс, не разрушилось. Оно нормальное и сделано из кирпича и бетона. Обрушилась пристройка к зданию, она была сделана из деревяшек и обшита сэндвич-панелями. Из-за большого количества снега на крыше – не меньше метра было снега – оно просто обрушилось", - сказал собеседник агентства.