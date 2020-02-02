В Новосибирске пятерых человек извлекли живыми из-под завалов в кафе

Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди.

"Всего под завалами находились пять человек, из них четыре - легкой степени, один - тяжелый. Поисковые работы завершены", - сказал собеседник агентства.