В Новосибирске пятерых человек извлекли живыми из-под завалов в кафе

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пятерых человек извлекли живыми из-под завалов после обрушения в кафе в Новосибирске, поисковые работы завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди.
"Всего под завалами находились пять человек, из них четыре - легкой степени, один - тяжелый. Поисковые работы завершены", - сказал собеседник агентства.
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