Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию

"США не помогут президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если начнут поставлять в страну свою нефть вместо российской, потому что Минску нужна не любая нефть, а нефть таких сортов, которые подойдут для загрузки в нефтеперерабатывающие заводы. Ее без таможенной пошлины поставляет Россия. США же предлагают нефть по рыночной цене – экономически это не имеет смысла для Лукашенко", – отметил Жаворонков.