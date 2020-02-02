Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сопредседатель партии "Демократический выбор", старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков в интервью порталу Ura.ru прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Ранее Помпео в ходе визита в Минск заявил, что американские компании способны полностью удовлетворить потребности страны в нефти с целью "помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство".
По мнению эксперта, такое развитие событий окажется экономически невыгодным для Белоруссии.
"США не помогут президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если начнут поставлять в страну свою нефть вместо российской, потому что Минску нужна не любая нефть, а нефть таких сортов, которые подойдут для загрузки в нефтеперерабатывающие заводы. Ее без таможенной пошлины поставляет Россия. США же предлагают нефть по рыночной цене – экономически это не имеет смысла для Лукашенко", – отметил Жаворонков.
Вопрос о нефти
Сейчас Белоруссия покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Как ранее сообщалось, сторонам не удается договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, хотя поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других не менее чем на 1,6 миллиарда долларов при объеме в 24 миллиона тонн в год.
В связи с отсутствием контрактов Россия с 1 января прекратила нефтяные поставки на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Несколько дней спустя поставки частично возобновились, однако стороны так и не смогли достичь договоренностей.
По словам Лукашенко, Белоруссия не отказывается от российской нефти, однако хочет таким образом диверсифицировать поставки.