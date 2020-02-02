В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на бульваре Молодежи. Обрушилась пристроенная к зданию общепита раздевалка, сооруженная из деревянных конструкций и обшитая сэндвич-панелями, размером восемь на 30 метров. Возгорания не произошло.
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Первоначально предполагалось, что под обрушенными конструкциями могут находиться до десяти человек. В ходе разбора завалов удалось достать живыми пять человек. На этом поисковые работы были завершены.
У четырех пострадавших травмы легкой степени тяжести, у одного тяжелые.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 80 человек и 25 единиц техники.
Как сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС Советского района города, пристройка обрушилась из-за скопившегося на ней снега, толщиной по меньшей мере один метр. Основное здание кафе, размером 100 на 200 метров, построенное из кирпича и бетона, не пострадало.