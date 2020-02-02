В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

Инцидент произошел на бульваре Молодежи. Обрушилась пристроенная к зданию общепита раздевалка, сооруженная из деревянных конструкций и обшитая сэндвич-панелями, размером восемь на 30 метров. Возгорания не произошло.

Первоначально предполагалось, что под обрушенными конструкциями могут находиться до десяти человек. В ходе разбора завалов удалось достать живыми пять человек. На этом поисковые работы были завершены.

У четырех пострадавших травмы легкой степени тяжести, у одного тяжелые.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 80 человек и 25 единиц техники.