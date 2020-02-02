Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T06:14+0300
https://ria.ru/20200202/1564152735.html
В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564153576_0:118:1280:838_1036x0_80_0_0_d23c956f6a057052ea78e08adda68d45.jpg
РИА Новости

В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля

01:08 02.02.2020 (обновлено: 06:14 02.02.2020)
283744
© ГУ МЧС по Новосибирской областиПоследствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
© ГУ МЧС по Новосибирской области
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на бульваре Молодежи. Обрушилась пристроенная к зданию общепита раздевалка, сооруженная из деревянных конструкций и обшитая сэндвич-панелями, размером восемь на 30 метров. Возгорания не произошло.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
12 июля 2019, 14:27
На Ямале частично обрушился одноэтажный дом на 12 квартир
Первоначально предполагалось, что под обрушенными конструкциями могут находиться до десяти человек. В ходе разбора завалов удалось достать живыми пять человек. На этом поисковые работы были завершены.
У четырех пострадавших травмы легкой степени тяжести, у одного тяжелые.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 80 человек и 25 единиц техники.
Как сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС Советского района города, пристройка обрушилась из-за скопившегося на ней снега, толщиной по меньшей мере один метр. Основное здание кафе, размером 100 на 200 метров, построенное из кирпича и бетона, не пострадало.
11313881430
Обсудить 5
Обрушение кровли кафе в НовосибирскеМЧС РФНовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Падение метеора на Урале зафиксировали камеры наблюдения
Падение метеора на Урале попало на видео
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Здание Государственной думы
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
18:09У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус
18:09В Газе создали Высший национальный комитет по борьбе со "сделкой века"
18:02В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
17:55В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Лента новостейМолния