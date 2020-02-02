В Москве более 1500 пар поженятся в красивые даты февраля

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве в красивые даты февраля, больше всего заявлений подано на 20 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.
"Февраль-2020 пользуется популярностью у молодоженов. Первая красивая дата — 02.02.20 — выпадает на воскресенье, официальный выходной у отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания. Но молодожены смогут зарегистрировать брак во Дворцах бракосочетания №1 и №3, которые работают ежедневно, а также во Дворце бракосочетания №5, Гагаринском и Шипиловском отделах ЗАГС, которые были открыты дополнительно", — говорится в сообщении.
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Всего на 02.02.20 подано более 160 заявлений.
Вторая красивая дата, 20 февраля, выпадает на четверг, будний день, в который торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания. Но в связи с большой популярностью этой даты торжественные регистрации брака будут проходить еще и в отделах ЗАГС. В этот день планируют пожениться более тысячи пар.
Помимо этого, 22 февраля торжественные регистрации брака будут проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на новых площадках для регистрации брака.
"Заключить брак в этот день планируют более 750 молодоженов, около 50 из них — на новых площадках для регистрации брака. Торжественные церемонии будут проходить в особняке "Роял", в башне Меркурий "Меркури-Спейс", в ресторане "Романтик" и Московском планетарии", — добавили в пресс-службе.