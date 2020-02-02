Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T06:09+0300
https://ria.ru/20200202/1564152652.html
В Москве более 1500 пар поженятся в красивые даты февраля
https://cdn21.img.ria.ru/images/156287/88/1562878862_0:116:3066:1841_1036x0_80_0_0_f88cfd7c0bdd806e69d01cc4aa6f54b7.jpg
РИА Новости

В Москве более 1500 пар поженятся в красивые даты февраля

01:00 02.02.2020 (обновлено: 06:09 02.02.2020)
1294
© Depositphotos / getmodelsМолодожены во время регистрации брака
Молодожены во время регистрации брака
© Depositphotos / getmodels
Молодожены во время регистрации брака . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве в красивые даты февраля, больше всего заявлений подано на 20 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.
"Февраль-2020 пользуется популярностью у молодоженов. Первая красивая дата — 02.02.20 — выпадает на воскресенье, официальный выходной у отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания. Но молодожены смогут зарегистрировать брак во Дворцах бракосочетания №1 и №3, которые работают ежедневно, а также во Дворце бракосочетания №5, Гагаринском и Шипиловском отделах ЗАГС, которые были открыты дополнительно", — говорится в сообщении.
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак едут в свадебной машине в Москве
21 декабря 2019, 12:23Новый год—2020
Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2019 года
Всего на 02.02.20 подано более 160 заявлений.
Вторая красивая дата, 20 февраля, выпадает на четверг, будний день, в который торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания. Но в связи с большой популярностью этой даты торжественные регистрации брака будут проходить еще и в отделах ЗАГС. В этот день планируют пожениться более тысячи пар.
Помимо этого, 22 февраля торжественные регистрации брака будут проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на новых площадках для регистрации брака.
"Заключить брак в этот день планируют более 750 молодоженов, около 50 из них — на новых площадках для регистрации брака. Торжественные церемонии будут проходить в особняке "Роял", в башне Меркурий "Меркури-Спейс", в ресторане "Романтик" и Московском планетарии", — добавили в пресс-службе.
Нумерология
6 января, 10:00Акценты
В феврале или по любви. Когда лучше играть свадьбу в 2020 годуНумерологи каждый год высчитывают наиболее удачные даты для свадьбы. В этом году их три, но все – в феврале. Когда же лучше жениться, чтобы брак был счастливым и крепким?
7110006
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Падение метеора на Урале зафиксировали камеры наблюдения
Падение метеора на Урале попало на видео
Здание Государственной думы
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
18:09У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус
18:09В Газе создали Высший национальный комитет по борьбе со "сделкой века"
18:02В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
17:55В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Лента новостейМолния