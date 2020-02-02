Граждан Польши эвакуировали из провинции Хубэй из-за коронавируса

ВАРШАВА, 2 фев - РИА Новости. Граждан Польши эвакуировали из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"В связи с эпидемиологической ситуацией в китайской провинции Хубэй принято решение об эвакуации оттуда граждан Республики Польша. Благодаря сотрудничеству с нашими европейскими партнерами поляки в данный момент находятся на пути во Францию, откуда они будут доставлены специальными военными самолетами польских Вооруженных сил во Вроцлав", - написал Моравецкий в Facebook.
Он отметил, что среди эвакуированных граждан Польши "нет людей с подозрением на инфекционные заболевания", "но после посадки все профилактически пройдут детальное обследование".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.