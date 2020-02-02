Граждан Польши эвакуировали из провинции Хубэй из-за коронавируса

"В связи с эпидемиологической ситуацией в китайской провинции Хубэй принято решение об эвакуации оттуда граждан Республики Польша. Благодаря сотрудничеству с нашими европейскими партнерами поляки в данный момент находятся на пути во Францию, откуда они будут доставлены специальными военными самолетами польских Вооруженных сил во Вроцлав", - написал Моравецкий в Facebook.