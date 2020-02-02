Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Конституции России упоминание о Боге. Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулуупоминание о Боге.

Предстоятель РПЦ отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Он уточнил, что говорит не только о православных, но и о мусульманах и "многих, о многих других".

"Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?", — сказал он.

По мнению патриарха Кирилла, сейчас можно приступить к обсуждению этого вопроса.

Он призвал представителей других конфессий оказать содействие, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

Позиция парламентариев

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность упоминания Бога в Конституции.

Он отметил, что статья 14 Основного закона устанавливает отделение церкви от государства, и в ней говорится, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной.

"То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства", — пояснил Емельянов РИА Новости.

Он добавил, что 14-й статье мнение предстоятеля РПЦ не противоречит, поскольку речь идет о Боге как некой абстракции, которая исповедуется разными религиями, а не имеется в виду установление какой-либо одной религии как официальной.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что высказанное патриархом пожелание будет рассматриваться.

"Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа", — сказал Клишас.

Поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин внес в нижнюю палату российского парламента проект о поправках в Основной документ. Госдума поддержала документ в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.