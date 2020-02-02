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Религия и мировоззрение
2020-02-02T07:43+0300
https://ria.ru/20200202/1564152511.html
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

00:52 02.02.2020 (обновлено: 07:43 02.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
Предстоятель РПЦ отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Он уточнил, что говорит не только о православных, но и о мусульманах и "многих, о многих других".
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"Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?", — сказал он.
По мнению патриарха Кирилла, сейчас можно приступить к обсуждению этого вопроса.
Он призвал представителей других конфессий оказать содействие, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

Позиция парламентариев

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность упоминания Бога в Конституции.
Он отметил, что статья 14 Основного закона устанавливает отделение церкви от государства, и в ней говорится, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной.
"То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства", — пояснил Емельянов РИА Новости.
Он добавил, что 14-й статье мнение предстоятеля РПЦ не противоречит, поскольку речь идет о Боге как некой абстракции, которая исповедуется разными религиями, а не имеется в виду установление какой-либо одной религии как официальной.
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что высказанное патриархом пожелание будет рассматриваться.
"Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа", — сказал Клишас.

Поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин внес в нижнюю палату российского парламента проект о поправках в Основной документ. Госдума поддержала документ в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки вопроса была создана рабочая группа, сопредседатели которой отмечали, что предложения об изменении Конституции, озвученные главой государства в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
Конституция РФ
26 января, 23:24
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
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Религия и мировоззрениеМихаил Емельянов (политик)Новости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасКонституция РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Совет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
И что? А в Африке многие едят до сих пор своих врагов и верят,что это делает их сильнее,может узаконить и это?
2 февраля, 01:10
Сергей Ворончук
2212402125
и макаронного монстра не забудьте вписать, иначе оскорблюсь
2 февраля, 01:00
СОСистемная Ошибка
2281200218
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