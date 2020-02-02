Хафтар согласился на участие ЛНА в работе военного комитета "5+5"

КАИР, 2 фев — РИА Новости. Военные Ливийской национальной армии примут участие в работе военного комитета "5+5" в Женеве, сообщили представители ООН в Военные Ливийской национальной армии примут участие в работе военного комитета "5+5" в Женеве, сообщили представители ООН в Ливии

"Фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах Объединенной военной комиссии 5+5, которые должны скоро начаться в Женеве", — говорится в сообщении миссии в Twitter

SRSG @GhassanSalame & DSRSG-Political Stephanie Williams met today in Rajma with Field Marshal Khalifa Haftar, who confirmed LNA’s participation in the Joint Military Commission (5+5) talks, expected to start soon in Geneva. They also discussed the Political & Economy tracks. pic.twitter.com/yLMDZWSVH0 — UNSMIL (@UNSMILibya) February 1, 2020

Хафтар заявил об этом на встрече со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саляме. Стороны также обсудили переговоры политической и экономической комиссий.

Попытки урегулирования конфликта в Ливии

Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

В документе, который приняли по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате "5+5" - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Цель работы военного комитета — вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее рассчитывал на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января, однако этого не произошло.