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https://ria.ru/20200202/1564152484.html
Хафтар согласился на участие ЛНА в работе военного комитета "5+5"
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РИА Новости

Хафтар согласился на участие ЛНА в работе военного комитета "5+5"

00:37 02.02.2020 (обновлено: 01:04 02.02.2020)
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 2 фев — РИА Новости. Военные Ливийской национальной армии примут участие в работе военного комитета "5+5" в Женеве, сообщили представители ООН в Ливии.
"Фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах Объединенной военной комиссии 5+5, которые должны скоро начаться в Женеве", — говорится в сообщении миссии в Twitter.
Хафтар заявил об этом на встрече со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саляме. Стороны также обсудили переговоры политической и экономической комиссий.

Попытки урегулирования конфликта в Ливии

Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.
В документе, который приняли по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате "5+5" - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
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Цель работы военного комитета — вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее рассчитывал на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января, однако этого не произошло.
После свержения и убийства лидера Джамахирии Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЖенева (город)ЛивияООНВ мире
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