Британская киноакадемия вручит награды на фоне критики в свой адрес

Карнавальное, беззаботное кино больше не в тренде. На главные мировые премии претендуют картины с идеей и подтекстом.

Кому достанется BAFTA? Битва западных титанов с азиатским "чужаком" Карнавальное, беззаботное кино больше не в тренде. На главные мировые премии претендуют картины с идеей и подтекстом.

Между тем подбор номинантов уже подвергся критике в соцсетях. Недовольство пользователей вызвал тот факт, что все номинированные на BAFTA актеры оказались белыми (в Twitter появился хэштег #BaftasSoWhite – "Такая белая BAFTA"), а в двух ключевых номинациях – "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" - не представлено ни одной женщины-режиссера.