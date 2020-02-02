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Культура
2020-02-02T00:53+0300
https://ria.ru/20200202/1564152434.html
Британская киноакадемия вручит награды на фоне критики в свой адрес
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РИА Новости

Британская киноакадемия вручит награды на фоне критики в свой адрес

00:34 02.02.2020 (обновлено: 00:53 02.02.2020)
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© Flickr / chloe004BAFTA
BAFTA
© Flickr / chloe004
BAFTA. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости, Мария Табак. Церемония вручения премий Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) пройдет в воскресенье вечером в лондонском Королевском Альберт-холле, лидер по числу номинаций – фильм "Джокер".
Фильм американского режиссера Тодда Филлипса о герое комиксов Джокере – антагонисте Бэтмена – получил 11 номинаций, в том числе на звание лучшего фильма года. Актер Хоакин Феникс, ранее завоевавший награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" за главную мужскую роль, претендует на аналогичную награду BAFTA, а сам Тодд Филлипс поборется за награду в номинации "Лучший режиссер".
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Кому достанется BAFTA? Битва западных титанов с азиатским "чужаком"Карнавальное, беззаботное кино больше не в тренде. На главные мировые премии претендуют картины с идеей и подтекстом.
В номинации "лучший фильм" также представлены "1917" Сэма Мендеса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино (фильм получил десять номинаций) и "Паразиты" Пон Джун-хо. Режиссеры всех этих фильмов представлены в номинации "Лучший режиссер".
На звание лучшего актера по версии BAFTA претендуют Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы"), Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), на звание лучшей актрисы - Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Джесси Бакли ("Дикая роза"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").
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Между тем подбор номинантов уже подвергся критике в соцсетях. Недовольство пользователей вызвал тот факт, что все номинированные на BAFTA актеры оказались белыми (в Twitter появился хэштег #BaftasSoWhite – "Такая белая BAFTA"), а в двух ключевых номинациях – "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" - не представлено ни одной женщины-режиссера.
По некоторым данным, организаторов премии подверг критике и президент BAFTA принц Уильям, который вместе с супругой Кейт, как ожидается, посетит церемонию.
Кадр из фильма Джокер
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КультураРене ЗеллвегерСкарлетт ЙоханссонЛеонардо Ди КаприоХоакин ФениксСэмюэль МендесBAFTAЛондонМартин Скорсезе
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