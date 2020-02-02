Остаемся зиговать. Кто занимается культурой на Украине при Зеленском

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Ультраправые и националисты на Украине продолжают получать от государства деньги на воспитание молодежи и при президенте Владимире Зеленском. Львиную часть профильного бюджета Министерство культуры выделило на "Курс молодого бандеровца" и "Путь воина". Нынешний премьер-министр Алексей Гончарук открыто симпатизирует рок-группе, считающейся неонацистской. Почему после смены власти в стране никак не поменялась культурная политика — разбиралось РИА Новости.

Правозащитники и массовики-затейники

Восемь миллионов гривен из двадцати (около двадцати миллионов рублей из пятидесяти), которые выделяет украинский Минкульт на молодежь, достались ультраправым и националистам, обнаружило недавно одно из украинских изданий. Там опубликовали решение конкурсной комиссии, которая и распределила средства среди претендентов.

Деньги получила "Образовательная ассамблея", связанная с неонацистской группировкой С14* Евгения Карася, которого даже "побратимы" подозревают в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). "Ассамблея", кстати, давно ведет "воспитательную" деятельность совместно с государственными органами. С 2015 года проводит различные национально-патриотические акции на бюджетные деньги.

К общему котлу допущены также члены Союза украинской молодежи, "Молодого Народного Руха", "Сокола свободы", "Молодежного Националистического Конгресса". Последний проводит мероприятия с предельно ясными названиями: "Курс молодого бандеровца" и "Путь воина". А некая "Солнечная Сечь" обязалась за государственные деньги устроить акцию "Непокоренные" в честь политработника Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Прививать "гражданскую позицию" молодым с помощью бюджетного финансирования будет и "Национальный центр правозащиты" Дениса Полищука — именно его подозревают в убийстве писателя Олеся Бузины. Полищук, действительно, и сам неравнодушный гражданин. В 2017-м он пожаловался в Генеральную прокуратуру на бывшего офицера КГБ Бориса Стекляра, который после войны боролся с бандеровцами. Активист просил надзорное ведомство привлечь Стекляра, которому в тот момент было 94 года, к ответственности за ликвидацию пропагандиста Украинской повстанческой армии (УПА)* Нила Хасевича. Как утверждал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, Хасевич участвовал в уничтожении поляков и евреев. Но громкое дело Полищуку раскрутить не удалось. В следующем, 2018 году, Стекляр умер.

Симпатии к неонацистам выражает не только Министерство культуры, но и глава украинского правительства Алексей Гончарук. В октябре 2019-го он посетил концерт ультраправой рок-группы "Сокира Перуна". Мероприятие устраивал еще один подозреваемый в убийстве Бузины — Андрей Медведко. Гончарук взобрался на сцену, чтобы выступить. Фото премьера опубликовали глава С14* Евгений Карась и министр по делам ветеранов Оксана Гаврилюк (Коляда). Она оценила присутствие Гончарука на выступлении "Сокиры": "Еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" И добавила хештег "Мы не солнышки".

© Фото : соцсети Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна" © Фото : соцсети Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна"

Гончарук тоже остался всеми доволен. На концерте он тепло пообщался с собравшимися фанатами. "Спасибо вам, что вы есть. Вы очень крутые", — хвалил слушателей премьер.

Группу "Сокира Перуна" фанаты ценят не только за песни, но и за откровенные политические взгляды. Тексты у рокеров не расходятся с делом. Например, бывший ударник и бэк-вокалист Дмитрий Волков устроил с товарищами погром в синагоге, за что получил срок. А действующий вокалист Арсений Климачев запустил линию одежды под брендом SvaStone. В 2018-м даже украинская полиция была вынуждена возбудить уголовное дело после того, как татуированные "свастонами" фанаты "Сокиры" зиговали и махали нацистскими флагами.

Похвала Марине Порошенко

Со "свастоном" была связана еще одна история. В 2019-м Украинский культурный фонд при Минкульте отчитался о потраченных за первое полугодие средствах. Среди прочих получателей грантов оказалась съемочная бригада фильма, создатели которого благодарили и фонд, и бренд SvaStone. Это была графа с наибольшими затратами в списке, но и другие профинансированные проекты были выдержаны в национальном духе. Например, комедия об АТО (Антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе), проекты, связанные с бывшим спикером Рады Андреем Парубием.

Украинским культурным фондом тогда руководила жена бывшего президента Украины Петра Порошенко — Марина. Ею был очень доволен назначенный при новом главе государства Владимире Зеленском министр культуры Владимир Бородянский: "Марина Анатольевна многое сделала для того, чтобы Украинский культурный фонд состоялся и успешно работал два года". В конце 2019-го Бородянский даже анонсировал увеличение бюджета фонда в два раза: до 500 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей).

Но Зеленский все же заставил Марину Порошенко уйти с должности в фонде. "Этот шаг инициирован офисом президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Претензия ко мне лишь одна: моя фамилия", — вынесла она на публику детали конфликта. Заодно супругу экс-главы государства удалили из совета культурного и музейного комплекса "Арсенал искусств", в этот совет Зеленский ввел свою жену — Елену.

Впрочем, пока незаметно, насколько это повлияло на культурную политику. Зато тут явно чувствуется давление СБУ — не только через культуртрегеров и просветителей вроде Карася, но и посредством прямых запретов. Тридцать первого января спецслужба сообщила, что запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний на тему Крыма в эфире одного из российских телеканалов.

"Как финансировали этот "гитлерюгенд" до Порошенко и при Порошенко, так и продолжают финансировать при Зеленском. Разве что до "революции гидности" организаторам молодежи олигархи давали деньги наличными, а сейчас они получают безналом от государства, — объясняет разницу политтехнолог Константин Долгов. — Вот и все. Отчета с них никто никогда не спрашивал. Гражданина, посмевшего возмущаться идеологической политикой, в лучшем случае посадят в тюрьму, в худшем — убьют, как Бузину".

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев уверен, что формировать умы молодежи националистам позволили извне. "В США, поощряющих эту политику, не проявляют толерантности к нацизму, но на Украине подобное отношение культивируется. Потому что относятся к нашей стране, как к "буряковой (по аналогии с банановой) республике". Это раскалывает общество, работает на управляемость страны внешними силами", — высказывает мнение аналитик.

"Убийцы Бузины не только избежали тюрьмы, они получают финансирование из госбюджета, один из них служит в Министерстве по делам ветеранов, а еще эти люди занимаются "воспитанием" молодежи за государственные деньги — и это никого не удивляет. Никакой реакции не вызвали и похороны последнего бойца дивизии "Галичина", гроб которого сопровождали реконструкторы в форме Waffen-SS. Зато на старушку в советской пилотке набросились полицейские. В этом отношении государство последовательно", — отмечает Золотарев.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко тоже полагает, что "идеология режима, его практики не поменялись". "Наивно ждать от президента выполнения предвыборных обещаний. Как говорил в свое время Леонид Кучма (бывший президент Украины. — Прим. ред.), "точка зрения определяется местом сидения". Поэтому первое, что делает каждый новый лидер страны, — начинает учить украинский язык. Единственный, кто этого не делал, — Леонид Кравчук и еще, наверное, Виктор Ющенко, говоривший на диком суржике. Владимир Зеленский — типичный политический украинец, "променявший первородство на чечевичную похлебку". Он готов отказаться от своей идентичности, родного языка, забыть о подвигах и страданиях собственных предков, чтобы побыстрее превратиться в "нормального", в его понимании, украинца", — делает вывод эксперт.