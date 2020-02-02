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Туризм
2020-02-02T17:02+0300
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В Турции в 2019 году отдохнули более семи миллионов россиян
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РИА Новости

В Турции в 2019 году отдохнули более семи миллионов россиян

17:02 02.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинБар у бассейна в аквапарке Анталии
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Турция опубликовала официальную туристическую статистику за 2019 год, каждый шестой иностранный гость, который побывал в стране, был гражданином России, сообщает АТОР.
Иностранный въездной поток составил 45 миллионов человек, что на 14,11 процента превысило показатель 2018 года.
Россия остается для Турции туристическим рынком "номер один". В 2019 году в стране побывало более семи миллионов наших соотечественников (7 017 657). Это на 17,65 процентов больше, чем 2018-м.
Также в пятерку стран по числу туристов в Турции вошли Германия (пять миллионов), Болгария (2,7 миллиона), Великобритания (2,56) и Иран (два миллиона).
Самыми посещаемыми регионами Турции в 2019 году стали Стамбул и Анталья.
По данным Статистического института страны, в 2019 году она заработал на туризме 34,5 миллиардов долларов.
Средняя стоимость ночевки иностранца в объектах размещения Турции в течение 2019 года составила 73 доллара. При этом россияне оказались одними из самых экономных. В среднем каждый наш соотечественник потратил за время своего пребывания в стране 471 доллар. Скромнее россиян в Турции отдыхают только туристы из Греции: они тратят в среднем 302 доллара за поездку.
Путешественники из Европы оставляют в Турции за свою поездку от 600 до 900 долларов Больше всех тратят при поездке в Турцию туристы из США и Японии: 1364 и 1221 доллар соответственно.
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