В Турции в 2019 году отдохнули более семи миллионов россиян

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Турция опубликовала официальную туристическую статистику за 2019 год, каждый шестой иностранный гость, который побывал в стране, был гражданином России, Турция опубликовала официальную туристическую статистику за 2019 год, каждый шестой иностранный гость, который побывал в стране, был гражданином России, сообщает АТОР.

Иностранный въездной поток составил 45 миллионов человек, что на 14,11 процента превысило показатель 2018 года.

Россия остается для Турции туристическим рынком "номер один". В 2019 году в стране побывало более семи миллионов наших соотечественников (7 017 657). Это на 17,65 процентов больше, чем 2018-м.

Также в пятерку стран по числу туристов в Турции вошли Германия (пять миллионов), Болгария (2,7 миллиона), Великобритания (2,56) и Иран (два миллиона).

Самыми посещаемыми регионами Турции в 2019 году стали Стамбул и Анталья.

По данным Статистического института страны, в 2019 году она заработал на туризме 34,5 миллиардов долларов.

Средняя стоимость ночевки иностранца в объектах размещения Турции в течение 2019 года составила 73 доллара. При этом россияне оказались одними из самых экономных. В среднем каждый наш соотечественник потратил за время своего пребывания в стране 471 доллар. Скромнее россиян в Турции отдыхают только туристы из Греции: они тратят в среднем 302 доллара за поездку.