Первая Эсмеральда приехала в Москву

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В Москву приехала израильская певица Ноа — самая первая Эсмеральда в мюзикле "Нотр-Дам де Пари" и участница Евровидения-2009. А еще Ахиноам Нини (это ее полное имя) — автор песен к фильму Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна", одной из картин бондианы и ленте "Жанна д’Арк" Люка Бессона.

Ноа исполняет блюз, фолк с вкраплениями джаза, работает в других жанрах. Она впервые выступит с сольным концертом в России (в "Филармонии-2"), специальным гостем ее шоу станет народный артист России Даниил Крамер.

Накануне концерта Ноа дала интервью РИА Новости и рассказала, что думает о политизированности Евровидения, как дети из США представляли Россию и с кем из отечественных исполнителей она хотела бы спеть дуэтом.

— Вы приехали в Россию во второй раз, не так ли?

— Верно, я была в Москве десять лет назад, когда выступала на Евровидении, но сейчас впервые в вашей стране с сольным концертом. Тогда я провела несколько дней в городе, но из-за плотной программы была занята исключительно подготовкой к конкурсу. Так что сейчас я чувствую, будто впервые приехала: совершенно иной опыт. Я здесь со своей группой, и это то, что я хотела сделать на протяжении многих лет.

— Как вам сегодняшний снегопад?

— О, это чудесно! Очень красиво. Я выросла в Нью-Йорке и знаю, что такое снег в городе. Кстати, сейчас Москва напоминает мне Нью-Йорк в это время года — осадки, трафик, спешка.

— И не очень холодно — обычно в январе у нас минусовая температура.

— Все мои русские друзья, узнав, что я еду в Москву, восклицали: "Ты замерзнешь! Бери теплую одежду!" Это довольно смешно. Мой водитель Дима любит говорить: "нет плохой погоды, есть недостаточно теплая одежда". Так что я подготовилась как надо.

— А с чем подошли к концертам?

— С детства меня интересовала Россия — я уже говорила, что выросла в США, это было время железного занавеса. Ребенку ваша страна представлялась чем-то далеким, лежащим где-то за темными горами, мы не знали, что у вас происходит, — оттого Россия была окутана мистической атмосферой.

© Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA © Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA

В то же время я была очарована русским искусством, музыкой, литературой. Многие вещи, которые оказали влияние на меня, происходят из России. Я говорю про писателей, музыкантов — Стравинский мой любимый автор после Баха — и еще балет. Когда была маленькой, мечтала стать балериной. Я всегда чувствовала, что любовь к культуре, искусству у русских в крови, — и это вызывало во мне уважение.

С самого начала карьеры я мечтала, что, возможно, однажды я выступлю перед российскими слушателями. И вот я здесь — это настоящая честь.

— Что будете исполнять? Как отбирали песни?

— О, составление программы стало настоящим испытанием. Я не очень знакома с вашей аудиторией. На шоу я представлю ретроспективную часть моего творчества — в ней можно найти отголоски западных и восточных музыкальных традиций. На меня влияло происхождение родителей — они из Йемена, — а также мое взросление в Штатах.

© Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA © Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA

Еще исполню композиции недавнего проекта "Письма к Баху". Я попыталась придать его сочинениям современное звучание, не изменяя музыкальной структуры. Просто добавила слова — это размышления о сегодняшнем мире. Иногда юмористичные, иногда не очень — они про глобальное потепление, религию, политические проблемы и так далее.

Но завершать выступления будем на позитивной ноте: моим сочинением с большим количеством перкуссии. Главная идея — чтобы русская публика окунулась в наш уникальный мир во всем его разнообразии. Надеюсь, получится.

— Вы упомянули Евровидение, где представляли Израиль. Изменился ли конкурс с того времени?

— Откровенно говоря, я не слежу за этим конкурсом. Я выступала в 2009 году вместе с палестинской исполнительницей, хотела сделать определенное заявление. Но я не пою поп-музыку. Вообще, мой жанр сложно определить, потому что в нем можно найти отголоски разных течений.

© Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA © Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA

Для Евровидения написала песню "There must be another way", которая имела важный для меня смысл, — знаю, что после конкурса она "пошла в народ" и нашла отклик.

— Многие считают этот конкурс политизированным.

— Мне кажется, все в нынешнем мире стало таким, и это грустно. Было бы здорово увидеть, как Евровидение снова становится местом для веселья и развлечений, каким оно раньше было. Хотя кто-то по-прежнему так и воспринимает конкурс, но не судьи, конечно.

Нам всем нужна площадка, где мы можем просто улыбаться и почувствовать единство — наций, языков.

— Вы известны еще и как первая исполнительница роли Эсмеральды в мюзикле "Нотр-Дам де Пари". Плюс записали саундтрек к фильму "Жанна Д’Арк" Люка Бессона. Похоже, вас привлекают образы сильных женщин?

— Да, прежде всего я феминистка. Кстати, мое полное имя — Ахиноам Нини. Нини в библейской истории была первой феминисткой, она боролась за женские права. Думаю, это оказало влияние на мою судьбу. Ахиноам означает "Сестра мира". Что тоже многое говорит обо мне.

Что до персонажей, то я во многом чувствую связь с Жанной. С Эсмеральдой сложнее: авторы мюзикла писали ее партию специально под меня. Но потом я отказалась ехать в тур с этой постановкой. Узнав о моем решении, многие говорили, что я сумасшедшая.

Но посмотрите с другой стороны: я живу в Израиле, я хотела создавать что-то свое. Плюс — самое главное — в то время я в первый раз готовилась стать матерью. Сейчас у меня трое детей. Так что я сделала выбор в пользу того, чтобы создавать собственную музыку, быть честной с собой.

Тем не менее меня восхищают такие фигуры, как Эсмеральда и Жанна: обе отказались плыть по течению, подчиняться приказам. Они пошли по пути независимости, настоящие "цыганки глубоко в душе". Мятежницы. И я во многом ощущаю себя такой.

© Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA © Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA

— Вы не только исполняете сольные партии, но много поете дуэтом. Кто из коллег впечатлил больше всего?

— Мне очень повезло записывать композиции с талантливыми музыкантами. Я бы особенно выделила Стиви Уандера и Стинга. И еще Пата Мэтини, знаменитого джазового гитариста, который продюсировал мой первый альбом. Он для меня пример, ролевая модель. Воплощение того, каким должен быть исполнитель.

© Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA © Фото : Пресс-служба певицы Певица NOA

— Знаете ли кого-то из современных российских музыкантов? С кем-то хотели бы спеть дуэтом?