Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Британская певица Дуа Липа представила новый трек Physical, а также опубликовала на YouTube клип на него.

Вместе с многочисленными танцорами исполнительница устраивает красочную вечеринку, которая проходит в анимированных комнатах.

Песня Physical вошла во второй студийный альбом певицы Future Nostalgia. До этого она выпустила из него две композиции: Future Nostalgia и Don’t start now.

"С помощью этой пластинки я хотела вырваться из зоны комфорта и создать такую музыку, которая была бы созвучна с некоторыми из моих любимых поп-песен, но при этом была свежей и уникальной", — рассказала исполнительница.

По словам Дуа Липы, она вдохновлялась работами Гвен Стефани, Мадонны, Blondie, Outkast и другими.