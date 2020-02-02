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Культура
2020-02-02T20:22+0300
https://ria.ru/20200202/1564123205.html
Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
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РИА Новости

Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical

20:22 02.02.2020
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Британская певица Дуа Липа представила новый трек Physical, а также опубликовала на YouTube клип на него.
Вместе с многочисленными танцорами исполнительница устраивает красочную вечеринку, которая проходит в анимированных комнатах.
Песня Physical вошла во второй студийный альбом певицы Future Nostalgia. До этого она выпустила из него две композиции: Future Nostalgia и Don’t start now.
"С помощью этой пластинки я хотела вырваться из зоны комфорта и создать такую музыку, которая была бы созвучна с некоторыми из моих любимых поп-песен, но при этом была свежей и уникальной", — рассказала исполнительница.
По словам Дуа Липы, она вдохновлялась работами Гвен Стефани, Мадонны, Blondie, Outkast и другими.
Выход альбома запланирован на 3 апреля.
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