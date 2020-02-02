Очередной итальянский город продает дома за копейки

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Список итальянских городов, нуждающихся в новых жителях, пополнил Таранто в регионе Апулия. Теперь и там распродаются дома за один евро, Список итальянских городов, нуждающихся в новых жителях, пополнил Таранто в регионе Апулия. Теперь и там распродаются дома за один евро, сообщает The Sun.

Власти Таранто заинтересованы в привлечении покупателей недвижимости. Особенно их интересует заселение исторического центра. Раньше в городе проживали 40 тысяч человек. Сейчас осталось не более трех тысяч. Люди уезжали из обветшалых до аварийного состояния домов.

Потенциальных жильцов может привлечь мягкий средиземноморский климат, старинная архитектура и живописная природа. Помимо песчаных пляжей, здесь есть заповедник, в котором обитают фламинго.