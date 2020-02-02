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Туризм
2020-02-02T02:30+0300
https://ria.ru/20200202/1564116895.html
Очередной итальянский город продает дома за копейки
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РИА Новости

Очередной итальянский город продает дома за копейки

02:30 02.02.2020
26374
© Depositphotos / Kassandra2Город Таранто, Италия
Город Таранто, Италия
© Depositphotos / Kassandra2
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Список итальянских городов, нуждающихся в новых жителях, пополнил Таранто в регионе Апулия. Теперь и там распродаются дома за один евро, сообщает The Sun.
Власти Таранто заинтересованы в привлечении покупателей недвижимости. Особенно их интересует заселение исторического центра. Раньше в городе проживали 40 тысяч человек. Сейчас осталось не более трех тысяч. Люди уезжали из обветшалых до аварийного состояния домов.
Потенциальных жильцов может привлечь мягкий средиземноморский климат, старинная архитектура и живописная природа. Помимо песчаных пляжей, здесь есть заповедник, в котором обитают фламинго.
Градоначальство планирует привлечь в Таранто около 25 тысяч новопоселенцев. Пока на продажу выставлено три объекта недвижимости. Как только их раскупят, выставят следующие. По условиям покупки, покупатель должен самостоятельно восстановить здание и остаться там жить. Перепродавать запрещено.
Неаполь
23 января, 20:48Туризм
В Италии распродают дома за один евро
94607216
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