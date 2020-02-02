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https://ria.ru/20200202/1564116247.html
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
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РИА Новости

"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ

08:00 02.02.2020
180797
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Александр Лесных. Американские экспортеры природного газа лишаются зарубежных рынков, уверены аналитики Bank of America. Европейские газохранилища переполнены из-за аномально теплой погоды, а вспышка коронавируса в Китае обернулась замедлением промышленного производства и снижением потребности в энергоносителях. Причин для повышения цен на газ нет, так что заокеанских производителей СПГ ждет неминуемый коллапс.

Видимая рука рынка

Новый год принес газовым экспортерам в США сразу несколько неприятных сюрпризов. Во-первых, аномально теплая зима повлияла на спрос в Европе, как результат — топлива в хранилищах оказалось более чем достаточно.
Брюссель еще в прошлом году готовился к возможной остановке транзита российского газа через Украину и запасся горючим впрок, чтобы спокойно пережить холодную зиму, которая так и не наступила. Поэтому американский СПГ Евросоюзу попросту не нужен.
Аналогичная ситуация сложилась и на азиатском рынке. В начале года Дональд Трамп заключил с Китаем первую часть торговой сделки, которая, помимо прочего, предполагает закупку американского топлива на 50 миллиардов долларов в течение двух лет. Но планам нарастить экспорт СПГ в Поднебесную помешала вспышка коронавируса — это привело к остановке ведущих производств и, соответственно, снизило общую потребность страны в энергоносителях.
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К тому же после запуска газопровода "Сила Сибири" американский СПГ по ценам стал абсолютно неконкурентоспособным на китайском рынке — Пекин готов закупать сырье только по политическим соображениям. Но делать это не торопится, используя эпидемию как повод для отсрочки импорта.
Не менее острые проблемы грозят американским поставщикам СПГ на втором по важности рынке — европейском. Евросоюз собирается пересмотреть правила для газовой промышленности.
"Мы отойдем от долгосрочных контрактов на поставку газа, потому что в нынешних условиях они мешают Европе достичь цели по снижению выбросов CO2 к 2050 году до нуля", — заявил в минувший четверг вице-президент генеральной дирекции по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт на Европейской газовой конференции.
Между тем основная часть сделок на поставку американского СПГ в Европу заключается на долгосрочной основе. Только в прошлом году США подписали пять контрактов (четыре из них — с Польшей) на поставку 22,3 миллиона тонн СПГ в течение пятнадцати-двадцати лет. Теперь все эти контракты под угрозой отмены.

Отжигают по максимуму

Как предупредил Клаус-Дитер Борхардт, все поставщики газа на европейский рынок будут проверяться на интенсивность выбросов углекислого газа "по всей цепочке поставок, учитывая в том числе утечки метана и сжигание газа в факелах в странах добычи". И это не сулит американским компаниям ничего хорошего.
Дело в том, что сланцевики в прошлом году оказались под градом обвинений в несоблюдении лимитов на сжигание попутного газа. По подсчетам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, объемы сжигания и сброса газа в сланцевом бассейне Permian за год выросли вдвое и достигли рекордного уровня в 18,7 миллиона кубометров в день. Это вдвое превышает добычу голубого топлива на самой производительной газовой скважине в Мексиканском заливе — принадлежащем Royal Dutch Shell комплексе Mars-Ursa, где извлекают до 7,5 миллиона кубометров в день.
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Только на двух крупных сланцевых месторождениях Марселус и Баккен сжигается больше газа, чем потребляют такие страны, как Венгрия, Израиль, Азербайджан, Колумбия и Румыния, отмечает Rystad.
По американским законам нефтяникам позволено сжигать попутный газ только в течение полутора месяцев после начала работы скважины. После этого, если нет специального разрешения, газ необходимо улавливать, иначе добыча должна быть прекращена.
Однако необходимой инфраструктуры и производственных мощностей для улавливания, хранения и транспортировки попутного газа на сланцевых месторождениях нет. Те немногие газопроводы, что построены на нефтяных сланцевых месторождениях, заполнены до предела. Поэтому газ сжигают и после того, как минуют отведенные сроки.
В результате, как подсчитало Агентство по охране окружающей среды США, объемы выбросов метана в результате сжигания попутного газа в Пермском бассейне сейчас сравнимы с выбросами от двух миллионов автомобилей.
Американские власти фактически закрывают глаза на эту ситуацию, наказывая нарушителей символическими штрафами. Однако Европа настроена гораздо решительнее. "Мы должны добиться большего успеха", — заявил Клаус-Дитер Борхардт, добавив, что, по его данным, производство СПГ в Австралии и США сопровождается вдвое большими выбросам углекислоты, чем добыча в Норвегии и России газа, поставляемого в Европу по трубам.

"Газмагеддон"

Аналитики Bank of America (BofA) предупреждают: из-за всех перечисленных факторов экспорт может стать просто невыгодным для американских газодобытчиков. В таком случае им придется сбывать сырье на территории США, что приведет к сильному падению цен.
Уже сейчас цены на газ в Америке упали до 1,8 доллара за MMBtu (миллион британских топливных единиц) по сравнению с почти одиннадцатью долларами в сентябре 2018 года. К концу года они могут снизиться еще вдвое, предупреждает BofA. Результатом станет "газовый армагеддон" — массовое банкротство газодобывающих компаний, а также их акционеров и кредиторов.
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СПГСила Сибири (газопровод)ЕврокомиссияЕвросоюзСШАЭкономика
Популярные комментарии
России продажи энергоносителей нужнее, чем для США. А потому надо вспомнить поговорку "пока толстый сохнет, худой сдохнет"
2 февраля, 10:24
Анатолий Несмиян
741122173
Нам то что от этого ? Нам тариф подняли и ещё поднимут..
2 февраля, 09:47
Василий Алибабаевич
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