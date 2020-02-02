От "Бутырки" до "Алькатраса": как сбегали из самых суровых тюрем

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктория Дубовская. Самодельная дрель, плот из дождевиков и фальшивые головы из бумаги и волос — знаменитая история побега из американской тюрьмы "Алькатрас" получила продолжение спустя почти 60 лет. В 1962-м трем заключенным удалось выбраться с острова, однако долгие годы считалось, что они погибли, так и не доплыв до суши. Недавно ирландская компания Identv с помощью технологии искусственного интеллекта пришла к иному выводу: с вероятностью 99,7% как минимум двое из них выжили. Об этом и других дерзких побегах — в материале РИА Новости.

Неприступная крепость

Попасть в "Алькатрас", открытый в 1934-м на острове в заливе Сан-Франциско, боялись даже самые матерые преступники. Туда отправляли гангстеров, серийных убийц и беглых заключенных. В частности, известный мафиози Аль Капоне отдал "Алькатрасу" семь лет.

Тюрьма отличалась жесткими условиями содержания и высоким уровнем защиты: даже если беглец каким-то образом выходил из здания, за стенами его ждали ледяные воды залива. Покинуть остров пытались более 30 заключенных, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Несмотря на удручающую статистику, в 1962-м трое осужденных — Фрэнк Моррис и братья Джонс и Кларенс Энглины — решили испытать судьбу. Над планом побега работали несколько лет. С помощью дрели, собранной из металлической ложки и мотора от пылесоса, проделали дыру в стене камеры и добрались до берега, где их ждал самодельный плот из дождевиков.

Чтобы выиграть время, на койках оставили фальшивые головы из бумаги и обрезков волос. В итоге побег заметили только через несколько часов. Когда подняли тревогу, заключенных уже и след простыл.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Типовая камера в тюрьме Алькатрас. От стены до стены легко достать руками © РИА Новости / Михаил Тургиев Типовая камера в тюрьме Алькатрас. От стены до стены легко достать руками

Больше Морриса и братьев Энглин никто не видел. По официальной версии властей, они утонули.

Однако в январе 2020-го самообучающаяся программа распознавания лиц исследовала фотографию 1975 года, сделанную в Бразилии. Система идентифицировала запечатленных на ней как Джона и Кларенса Энглинов. По данным ирландской компании Identv, братья-беглецы выжили с вероятностью 99,7%.

Стоит отметить, что формально их уголовное дело все еще открыто, однако планируют ли американские власти возобновлять поиски, неизвестно.

Фотография, на которой искусственный интеллект узнал братьев Энглин Фотография, на которой искусственный интеллект узнал братьев Энглин

"Алькатрас" закрыли через год после побега троицы. Причина — слишком большие затраты на содержание. Сейчас на острове музей.

Неидеальный план

Побег троих заключенных, совершенный в 1995-м, стоил британской тюрьме "Паркхерст" на острове Уайт статуса объекта строгого режима.

Эндрю Роджер, Кит Роуз и Мэттью Уильям разработали дерзкий план, пользуясь собственными талантами. Так, один из них сделал грубую копию универсального ключа, хотя видел его всего пару раз в руках главного надзирателя.

В день Х троица с помощью ключа легко выбралась на улицу, незаметно выскользнув из общего спортзала через служебную дверь. У ограды их ждала самодельная семиметровая лестница.

Сирены завыли лишь через несколько часов, а на подготовку к масштабным поискам ушли сутки: позднее администрация тюрьмы признала, что система безопасности безнадежно устарела.

Впрочем, несмотря на запас времени, с острова беглецы так и не выбрались: через несколько дней их задержали на одной из местных трасс.

Как выяснилось позже, заключенные понимали, что путь по воде отрезан, поэтому собирались угнать самолет. Однако план провалился: в маленьком частном аэропорту они не смогли завести ни один из стоявших там летательных аппаратов.

Помощь с воздуха

В мае 1986-го над тюрьмой "Санте" в южной части Парижа завис вертолет. За штурвалом находилась жена одного из заключенных — известного французского преступника Мишеля Вожура, специализировавшегося на ограблениях банков. В "Санте" его держали на особом контроле: за плечами Вожура уже было три успешных побега.

В 1985-м его в очередной раз отправили в тюрьму — после вооруженного ограбления он должен был провести за решеткой 18 лет. Однако это не устроило ни Вожура, ни его жену: чтобы выручить супруга, Надин специально выучилась на пилота.

В итоге преступник по тросу забрался в вертолет и скрылся вместе с женой. Охранники стрелять не решились: Вожур угрожал муляжами гранат, сделанными, как установили позднее, из фруктов.

Через несколько минут после побега вертолет приземлился на спортивной площадке студенческого общежития, где парочку ждала машина.

После столь эффектного освобождения Вожур не смог завязать с криминальным прошлым. В ходе очередного ограбления налетчик получил серьезное ранение и опять попался жандармам. Вылечившись, он уже не планировал побеги.

Подкоп "Бутырки"

Во время обхода 5 сентября 2001-го надзиратель Бутырской тюрьмы обнаружил, что одна из камер пуста. Пропали Анатолий Куликов, Владимир Железогло и Борис Безотчество. Всех уже приговорили к пожизненному сроку, однако до решения Верховного суда по кассации они содержались в СИЗО. Осмотрев камеру, охранники увидели за туалетом лаз, уходящий в подвал.

Сняв керамическую плитку, заключенные проковыряли пол обычной алюминиевой ложкой. Мусор прятали в карманы роб и незаметно выбрасывали на прогулках. Когда проход стал достаточно большим, Куликов, Железогло и Безотчество по очереди спускались в подвал на разведку и даже провели туда свет. В итоге нашли путь на волю.

Как писал "Коммерсант" , у тюремных надзирателей были все шансы заметить неладное. Дело в том, что беглецы прикрывали лаз одеялом, на котором расставляли тарелки и кружки, а есть рядом с туалетом у заключенных не принято. Позднее администрация также признала, что побег стал возможен из-за удручающего состояния самого здания СИЗО.