Путешественники поделились секретами комфортного перелета

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, раскрыли секреты комфортного перелета, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди шести тысяч пользователей и выяснили, что треть из них (32 процента) не отправляются в поездку без подушки для шеи. Большинство берут с собой надувную, чтобы не отягощать ручную кладь.

Еще 23 процента опытных путешественников покупают компрессионные носки, а каждому пятому для комфорта необходимо сидеть у иллюминатора.

По мнению 14 процентов опрошенных, в полете необходима маска для сна, которая может пригодиться не только на длительных ночных рейсах, но и на коротких дневных. Некоторые используют платки, чтобы завязать глаза и полноценно отдохнуть.