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Туризм
2020-02-02T11:29+0300
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Путешественники поделились секретами комфортного перелета
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РИА Новости

Путешественники поделились секретами комфортного перелета

11:29 02.02.2020
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка спит в салоне самолета
Девушка спит в салоне самолета
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, раскрыли секреты комфортного перелета, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди шести тысяч пользователей и выяснили, что треть из них (32 процента) не отправляются в поездку без подушки для шеи. Большинство берут с собой надувную, чтобы не отягощать ручную кладь.
Еще 23 процента опытных путешественников покупают компрессионные носки, а каждому пятому для комфорта необходимо сидеть у иллюминатора.
По мнению 14 процентов опрошенных, в полете необходима маска для сна, которая может пригодиться не только на длительных ночных рейсах, но и на коротких дневных. Некоторые используют платки, чтобы завязать глаза и полноценно отдохнуть.
Каждый десятый (11 процентов), чтобы предотвратить пересыхание кожи, берет с собой увлажняющие средства: крем для рук и лица, салфетки, бальзам для губ, термальную воду.
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