В США прооперировали архиепископа Кипрского

Хризостом несколько дней назад прилетел в США для продолжения лечения от рака. В октябре 2018 года Хризостом впервые рассказал, что несколько месяцев проходил лечение от рака и оно было успешным. В декабре 2019 года Хризостом сообщил, что в январе поедет в США для очередного курса лечения.
Архиепископия Кипра в специальном бюллетене сообщила, что Хризостому 31 января была успешно сделана хирургическая операция в медицинском центре в Северной Каролине.
"По словам доктора Дионисиоса Врохидис, который был хирургом, проведена каутеризация всех очагов рака, обнаруженных в предыдущих магнитно-резонансных исследованиях", - сообщила архиепископия.
На восстановление потребовалось 12 часов. В субботу, 1 февраля, архиепископ был выписан из клиники Атриум, говорится в бюллетене.
3 ноября 2019, 20:54Религия и мировоззрениеАрхиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ