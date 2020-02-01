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Религия и мировоззрение
2020-02-01T23:40+0300
https://ria.ru/20200201/1564152142.html
В США прооперировали архиепископа Кипрского
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РИА Новости

В США прооперировали архиепископа Кипрского

23:39 01.02.2020 (обновлено: 23:40 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАрхиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II . Архивное фото
АФИНЫ, 1 фев - РИА Новости. Архиепископ Кипрский Хризостом успешно прооперирован в США и в субботу выписан из больницы, сообщила кипрская архиепископия.
Хризостом несколько дней назад прилетел в США для продолжения лечения от рака. В октябре 2018 года Хризостом впервые рассказал, что несколько месяцев проходил лечение от рака и оно было успешным. В декабре 2019 года Хризостом сообщил, что в январе поедет в США для очередного курса лечения.
Архиепископия Кипра в специальном бюллетене сообщила, что Хризостому 31 января была успешно сделана хирургическая операция в медицинском центре в Северной Каролине.
"По словам доктора Дионисиоса Врохидис, который был хирургом, проведена каутеризация всех очагов рака, обнаруженных в предыдущих магнитно-резонансных исследованиях", - сообщила архиепископия.
На восстановление потребовалось 12 часов. В субботу, 1 февраля, архиепископ был выписан из клиники Атриум, говорится в бюллетене.
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
3 ноября 2019, 20:54Религия и мировоззрение
Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ
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Религия и мировоззрениеКипрСШАВ мире
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