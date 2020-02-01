В США прооперировали архиепископа Кипрского

Хризостом несколько дней назад прилетел в США для продолжения лечения от рака. В октябре 2018 года Хризостом впервые рассказал, что несколько месяцев проходил лечение от рака и оно было успешным. В декабре 2019 года Хризостом сообщил, что в январе поедет в США для очередного курса лечения.