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В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции

23:36 01.02.2020 (обновлено: 23:42 01.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность упоминания Бога в Конституции РФ.
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
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"Статья 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства, и там упоминается, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной. То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства", - пояснил Емельянов РИА Новости.
Депутат уточнил, что статье 14 конституции предложение патриарха не противоречит, так как речь идет о Боге как некой абстракции, которая исповедуется самыми различными религиями, а не имеется в виду установление какой-то одной религии в качестве официальной.
"Поэтому, может быть, с точки зрения нравственности - укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества - возможно такое упоминание", - считает Емельянов.
Депутат считает, что большинство россиян действительно верят в Бога, "будь то Иисус или Аллах".
"С точки зрения светского характера государств и упоминания Бога в конституции, думаю, нет противоречий, потому что это не означает превращения государства в теократическое", - отметил Емельянов.
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Михаил Емельянов (политик)Конституция РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Госдума РФРоссияОбщество
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