В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.

"Статья 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства, и там упоминается, что ни одна из религий не может устанавливаться в качестве официальной. То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства", - пояснил Емельянов РИА Новости.

Депутат уточнил, что статье 14 конституции предложение патриарха не противоречит, так как речь идет о Боге как некой абстракции, которая исповедуется самыми различными религиями, а не имеется в виду установление какой-то одной религии в качестве официальной.

"Поэтому, может быть, с точки зрения нравственности - укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества - возможно такое упоминание", - считает Емельянов.

Депутат считает, что большинство россиян действительно верят в Бога, "будь то Иисус или Аллах".