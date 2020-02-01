Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Патриарх Кирилл ранее предложил изменить преамбулу конституции, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
"Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа", - сказал Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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