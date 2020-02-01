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Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса
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РИА Новости

Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса

23:12 01.02.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер распорядился выделить помещения для приема 1000 человек, которые могут быть помещены на карантин из-за подозрения на коронавирус, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
В своем сообщении в Twitter Хоффман уточнил, что карантин будет оборудован для прибывающих из-за рубежа.
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Однако пока, отметил он, помощь военных сводится лишь к предоставлению помещений по просьбе Минздрава США.
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Распространение нового коронавирусаМарк ЭсперМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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