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В правительстве пояснили приостановку безвизовых турпоездок в Китай
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РИА Новости

В правительстве пояснили приостановку безвизовых турпоездок в Китай

23:01 01.02.2020 (обновлено: 23:07 01.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
Туристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Туристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Распоряжение о приостановке безвизовых турпоездок с Китаем в связи с защитой здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции касается только граждан КНР, приезжающих в Россию в рамках турпоездок, россиян не ограничивают от поездок в КНР, но настоятельно рекомендуют воздержаться от них.
"Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР", - пояснили РИА Новости в аппарате правительства.
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"Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться", - добавили в аппарате.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаТуризмкоронавирусыНовости - ТуризмПравительство РФКитайРоссияВ мире
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