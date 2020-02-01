Новый премьер Ирака пообещал провести досрочные выборы

КАИР, 1 фев – РИА Новости. Назначенный в субботу премьер-министром Назначенный в субботу премьер-министром Ирака Мухаммад Тауфик Аляуи заявил в своем первом выступлении о намерении провести досрочные выборы и немедленно начать диалог с мирными протестующими.

"Обещаю вести усиленную работу для подготовки к проведению досрочных выборов, консультируясь с соответствующими органами, в том числе Высшей избирательной комиссией и ООН", - заявил он в опубликованном пресс-службой видеообращении к нации.

Также Аляуи пообещал на регулярной основе отчитываться перед парламентом об успехах правительства и вызовах, которые перед ним стоят.

Премьер пообещал сформировать правительство, не руководствуясь узкими интересами отдельно взятых политических группировок, и пригрозил уйти со своей должности в случае, если на него будет оказываться давление при назначении министров.

"Призываю немедленно начать диалог с мирными протестующими для работы над выполнением их законных требований в соответствии с конституцией. Я лично буду курировать этот диалог", - заявил Аляуи.

Он отметил, что невиновные задержанные будут отпущены на свободу, а всех, кто участвовал в убийствах, привлекут к ответственности.

Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех поручил Аляуи сформировать правительство в субботу. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.

Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди , произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.