В США зафиксировали восьмой случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Восьмой случай заражения коронавирусом зафиксирован в США, инфицированным оказался житель штата Массачусетс, сообщается в пресс-релизе на сайте департамента здравоохранения штата.
Ранее случаи заражения в США были подтверждены в Калифорнии, Иллинойсе, Аризоне и штате Вашингтон. Власти сообщили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Режим ЧС предполагает временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV.
Вирус обнаружен у совершившего поездку в Ухань жителя Бостона, после возвращения из Китая он обратился за медицинской помощью и с тех пор находится в изоляции. Все, кто находился с ним в близком контакте, также попали под наблюдение врачей.
"Риск, который представляет новый коронавирус 2019 года, для общественности в Массачусетсе остается низким", - сообщается в пресс-релизе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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