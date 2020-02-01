Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T22:51+0300
https://ria.ru/20200201/1564151723.html
В США зафиксировали восьмой случай заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/49/1563954983_0:0:3185:1792_1036x0_80_0_0_2eb7fe62601a90a6ddcfb2a679ca7482.jpg
РИА Новости

В США зафиксировали восьмой случай заражения коронавирусом

22:50 01.02.2020 (обновлено: 22:51 01.02.2020)
4292
© REUTERS / Lim Huey TengПассажирки в масках в аэропорту
Пассажирки в масках в аэропорту
© REUTERS / Lim Huey Teng
Пассажирки в масках в аэропорту
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Восьмой случай заражения коронавирусом зафиксирован в США, инфицированным оказался житель штата Массачусетс, сообщается в пресс-релизе на сайте департамента здравоохранения штата.
Ранее случаи заражения в США были подтверждены в Калифорнии, Иллинойсе, Аризоне и штате Вашингтон. Власти сообщили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Режим ЧС предполагает временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV.
Коронавирус 2019-nCoV
Вчера, 00:02
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Вирус обнаружен у совершившего поездку в Ухань жителя Бостона, после возвращения из Китая он обратился за медицинской помощью и с тех пор находится в изоляции. Все, кто находился с ним в близком контакте, также попали под наблюдение врачей.
"Риск, который представляет новый коронавирус 2019 года, для общественности в Массачусетсе остается низким", - сообщается в пресс-релизе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
14241011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗКитайУханьСШАВ мире
Рекомендуем
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Девушка надевает защитную маску
В Москве коронавирус не подтвердился у восьми человек
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число жертв коронавируса достигло 304 человек
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
Падение метеора на Урале
Падение метеора на Урале попало на видео
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Германии подтвердили восьмой случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В Госдуме выступили за возвращение расчета размеров штрафов от МРОТ
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Лента новостейМолния