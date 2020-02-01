В США зафиксировали восьмой случай заражения коронавирусом

Ранее случаи заражения в США были подтверждены в Калифорнии, Иллинойсе, Аризоне и штате Вашингтон. Власти сообщили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Режим ЧС предполагает временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV.

Вирус обнаружен у совершившего поездку в Ухань жителя Бостона, после возвращения из Китая он обратился за медицинской помощью и с тех пор находится в изоляции. Все, кто находился с ним в близком контакте, также попали под наблюдение врачей.