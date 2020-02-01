Новый премьер Ирака намерен защитить страну от вмешательств извне

"Обещаю защищать Ирак от любого внешнего вмешательства и не позволить превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах", - заявил он в опубликованном пресс-службой обращении к нации.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.