Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T22:30+0300
https://ria.ru/20200201/1564151449.html
Новый премьер Ирака намерен защитить страну от вмешательств извне
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/02/1559530259_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_0c725e5cc0447a84a3dbe4a5a789d820.jpg
РИА Новости

Новый премьер Ирака намерен защитить страну от вмешательств извне

22:19 01.02.2020 (обновлено: 22:30 01.02.2020)
1980
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДворец президента Ирака в Багдаде
Дворец президента Ирака в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КАИР, 1 фев – РИА Новости. Назначенный в субботу премьер-министром Ирака Мухаммад Аляуи заявил в своем первом выступлении, что не позволит превратить страну в арену для сведения счетов других стран.
"Обещаю защищать Ирак от любого внешнего вмешательства и не позволить превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах", - заявил он в опубликованном пресс-службой обращении к нации.
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
29 января, 03:53
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех поручил Аляуи сформировать правительство в субботу. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.
Президент Бархам Салех в конце декабря направил в парламент письмо, где заявил о готовности подать в отставку в связи с крайне противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг выбора кандидатуры на вакантный пост премьер-министра страны после отставки Аделя Абд аль-Махди, произошедшей 30 ноября на фоне продолжающихся народных акций протеста.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев.
Здание Капитолия в Вашингтоне
30 января, 21:29
Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке
1513000
Обсудить 3
Адель Абд аль-МахдиБархам СалехИракВ мире
Рекомендуем
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
В Совфеде прокомментировали визит Помпео в Белоруссию
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии
Вид площади Независимости в Киеве
Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики
Дворец президента Ирака в Багдаде
Новый премьер Ирака пообещал провести досрочные выборы
Туристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
В правительстве пояснили приостановку безвизовых турпоездок в Китай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В Госдуме выступили за возвращение расчета размеров штрафов от МРОТ
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Лента новостейМолния