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Религия и мировоззрение
2020-02-01T22:15+0300
https://ria.ru/20200201/1564151269.html
Фестиваль единоборств имени святителя Николая открылся в Подмосковье
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РИА Новости

Фестиваль единоборств имени святителя Николая открылся в Подмосковье

22:15 01.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАльсим Черноскулов
Альсим Черноскулов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Турниры по карате, сумо и боевому самбо, а также встречи с мастерами восточных боевых искусств пройдут с 1 по 9 февраля в подмосковном Пушкино, где сегодня открылся фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского", сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Фестиваль проходит в десятый раз. Он посвящен памяти Святого равноапостольного Николая Японского, основателя православной миссии в Японии.
"В этом году на фестивале будет представлено 18 спортивных направлений. Мы ожидаем около 3,5 тысячи участников и 30 тысяч зрителей", - сказано в сообщении синодального отдела.
Фестиваль будет работать 1, 7, 8 и 9 февраля. Первого февраля пройдет турнир "Кубок Московской области по каратэ WKF" Московской областной федерации каратэ. Седьмого февраля состоится чемпионат России по Современному Мечевому бою, турнир по адаптивному карате, матчевые встречи "Россия & Япония" по карате и сумо. Восьмого февраля в программе: турнир по правилам Годзю-рю и Уэчи-рю каратэ, турнир Российской ассоциации каратэ Шотокан среди детей, юношей и взрослых, турнир по СЭНЭ, а также по Косики каратэ Ассоциации Косики каратэ России среди детей, юношей и взрослых. А девятого февраля для детей, юношей и взрослых состоится турнир по кекушину и кубок России по боевому самбо.
Гости и участники фестиваля также смогут встретиться с известными мастерами боевых искусств, посетить мастер-классы, показательные выступления и выставки.
Фестиваль организует Российский союз православных единоборцев при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Министерства спорта РФ и Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (Иван Касаткин) с 1860-е по 1910-е годы руководил православной миссией Русской церкви в Японии. Несмотря на то, что в 70-е годы XIX века в Японии были гонения на христиан, за полвека служения отца Николая японская православная община из скромного храма при русском консульстве превратилась в тридцатитысячную паству по всей стране. В 1970 году Японская церковь получила автономию от Московского патриархата. Тогда же Николая Касаткина прославили в лике равноапостольных. По данным сайта Русской православной церкви, Японская автономная православная церковь сегодня насчитывает 150 приходов и 40 священнослужителей.
UFC
17 декабря 2019, 14:52
Лига АСА проведет 15 турниров по смешанным единоборствам в 2020 году
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Религия и мировоззрениеСамбоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМинистерство спорта РФМоскваМосковская областьЯпониярелигияСпорт
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