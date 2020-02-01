Фестиваль единоборств имени святителя Николая открылся в Подмосковье

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Турниры по карате, сумо и боевому самбо, а также встречи с мастерами восточных боевых искусств пройдут с 1 по 9 февраля в подмосковном Пушкино, где сегодня открылся фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского", сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Фестиваль проходит в десятый раз. Он посвящен памяти Святого равноапостольного Николая Японского, основателя православной миссии в Японии.

"В этом году на фестивале будет представлено 18 спортивных направлений. Мы ожидаем около 3,5 тысячи участников и 30 тысяч зрителей", - сказано в сообщении синодального отдела.

Фестиваль будет работать 1, 7, 8 и 9 февраля. Первого февраля пройдет турнир "Кубок Московской области по каратэ WKF" Московской областной федерации каратэ. Седьмого февраля состоится чемпионат России по Современному Мечевому бою, турнир по адаптивному карате, матчевые встречи "Россия & Япония" по карате и сумо. Восьмого февраля в программе: турнир по правилам Годзю-рю и Уэчи-рю каратэ, турнир Российской ассоциации каратэ Шотокан среди детей, юношей и взрослых, турнир по СЭНЭ, а также по Косики каратэ Ассоциации Косики каратэ России среди детей, юношей и взрослых. А девятого февраля для детей, юношей и взрослых состоится турнир по кекушину и кубок России по боевому самбо.

Гости и участники фестиваля также смогут встретиться с известными мастерами боевых искусств, посетить мастер-классы, показательные выступления и выставки.

Фестиваль организует Российский союз православных единоборцев при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Министерства спорта РФ и Министерства физической культуры и спорта Московской области.