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Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"
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РИА Новости

Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"

23:46 01.02.2020 (обновлено: 23:56 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпектакль "Lё Тартюф. Комедия" в Театре на Таганке
Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Наталия Курова. В Большом театре оперу "Садко" приглашен ставить известный оперный режиссер Дмитрий Черняков, над чеховской "Чайкой" в МХТ имени Чехова работает востребованный сегодня в Европе литовский режиссер Оскарас Коршуновас, во МХАТе имени Горького восстановили единственный сохранившийся спектакль Немировича-Данченко "Три сестры". О том какие премьеры ожидаются в феврале - в материале РИА Новости.

Большой театр

На сцену Большого театра через 40 лет (последняя постановка состоялась в 1980 году) вернется оперный шедевр Римского-Корсакова "Садко". 14 февраля состоится премьера оперы-былины в постановке известного и много работающего в последнее время за рубежом оперного режиссера Чернякова. У этого режиссера, представляющего всегда свою авторскую версию произведения, есть преданные поклонники и те, кто не всегда согласен с его вольным обращением с классикой.
В этом спектакле Черняков выступает в двух ипостасях – режиссера и сценографа. Вместе с ним над постановкой работают: дирижер-постановщик Тимур Зангиев, художник по костюмам Елена Зайцева за свет отвечает Глеб Фильштинский, главный хормейстер – Валерий Борисов.
Либретто написано Римским-Корсаковым в соавторстве с Владимиром Бельским по русским былинам о гусляре Садко и народным сказкам Афанасьева.
По словам самого композитора, "многие речи, а также описание декораций и сценических подробностей, упомянутых в партитуре, заимствованы из различных былин, песен, заговоров, причитаний".
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Место действия – Новгород и море-океан. Время действия перенесено в полусказочную, полуисторическую эпоху.
Завершена опера была в 1896 году, а первая постановка состоялась в Частном театре Солодовникова, где работала Частная опера Мамонтова. Композитор отнесся критически к первой постановке, но московская публика тепло приняла оперу. Сейчас это произведением русского классика – одно из самых востребованных в репертуаре оперных театров мира.

Мариинский театр

В Мариинском 13 февраля под управлением Валерия Гергиева состоится петербургская премьера оперы Родиона Щедрина "Лолита" по одноименному роману Владимира Набокова. Это перенос на сцену "Мариинки" постановки Национального театра в Праге в октябре 2019 года.
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Решение о переносе спектакля возникло не случайно – Щедрина с Мариинским театром связывает давняя дружба и сотрудничество, а "Лолита" - единственная опера композитора, которая пока не звучала здесь. В пользу пражской постановки был и выбор либретто на русском языке (оригинальное либретто композитора), и приглашение на титульную партию одной из главных исполнительниц щедринского репертуара в Мариинском театре Пелагеи Куренной.
"Мне кажется, книга Набокова – одна из самых великих, написанных в ХХ веке. Ее ядро и все вокруг идеально подходит для трактовки в жанре оперы. Для меня "Лолита" - это попытка ощутить, понять и объяснить, что такое красота, что такое женская привлекательность и тяга", - цитирует Щедрина пресс-служба "Мариинки".
Режиссер-постановщик спектакля "Лолита" Слава Даубнеров в своей постановке не отступает от набоковского сюжета, лишь немного смещая время действия в 60-70- годы. Скрупулезно воспроизводя приметы времени, сценограф Борис Кудличка, и художник по костюмам Наталья Китамикадо, следуют за насыщенной с быстро меняющимися темпами и тональностями партитурой.

МХТ имени Чехова

Премьера чеховской "Чайки" для Московского Художественного театра – это особое событие, особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки Станиславского и Немировича-Данченко в 1898 года изображение чайки стало эмблемой театра.
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И вот в год 160-летия Антона Чехова "Чайка" возвращается на сцену Художественного театра. 28 и 29 февраля состоится премьера. Для постановки приглашен один из самых известных и востребованных современных европейских режиссеров литовец Оскарас Коршуновас.
Коршуновас – режиссер, который ставит классику, извлекая из нее актуальные смыслы и современные тексты, обнаружив в них вовсе не сиюминутное содержание. Спектакли режиссера неоднократно участвовали в основной программе Авиньонского фестиваля и других крупнейших театральных смотров, а созданный им театр объездил с гастролями весь мир.
В России Коршуновас ставил представления дважды: в 2005 году он выпустил в театре "Et Cetera" "Смерть Тарелкина" Сухово-Кобылина, а в 2010 – в Александринском театре – "Укрощение строптивой" Шекспира.
"Чайка" - новая работа мастера на российской сцене после десятилетнего перерыва. Коршуновас считает, что театр должен не просто отражать настоящее, но и обгонять время. В его постановке нет исторического флера. Это трагикомедия о поколениях, это театр без притворства. Режиссер выводит новую формулу "Чайки" и она оказывается одновременной и формулой нашего времени.
В спектакле заняты ведущие артисты МХТ, в числе которых Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Паулина Андреева и другие.

"Современник"

Театр "Современник" выпускает уже третью в новом году премьеру. На этот раз это спектакль "Крум" по пьесе культового израильского автора Ханоха Левина, премьера которого состоится 15 февраля. Поставил спектакль молодой режиссер Андрей Маник, автор сценографии – Евгения Ржезникова.
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Круму около 40 лет, он возвращается домой из-за границы, не добившись никаких успехов на литературном поприще. В планах – написать мощное большое произведение, но не сейчас, а потом… когда-нибудь, когда наступит подходящий момент.
"Для меня пьеса "Крум" о том, как человек теряет ощущение жизни. Главный герой настолько охвачен большими идеями, планами, мечтаниями, претензиями ко всему вокруг, что не чувствует своего участия в жизни, а она в это время проходит мимо…. Он существует в идеалистическом поле и не хочет примеряться с тем, что жизнь состоит не только из высоких материй, но и из вещей достаточно прозаических - люди едят, зарабатывают деньги, рожают детей, болеют, умирают. В итоге та часть жизни, которую он игнорирует, пожирает его", - приводит пресс-служба "Современника" слова Маника.
Премьерные показы пройдут 15, 16 и 24 февраля на Другой сцене театра.

Театр на Таганке

Театр на Таганке 22 февраля представит первую премьеру года – "Lё Тартюф". Комедия" по пьесе Мольера в постановке Юрия Муравицкого.
Комедия Мольера "Тартюф, или Обманщик" была написана еще в 17 веке, но лейтмотивы пьесы - ханжество, лицемерие и безответственность - свойственны людям как тогда, так и сейчас.
Все члены семьи Орагона заняты бесконечным выяснением отношений и на фоне этой суеты появляется Тартюф, лжец и обманщик, готовый воспользоваться ситуацией и поставить финальную точку в этой катастрофе.
Новый "Тартюф" - смелый шаг для "Таганки", на сцене которой в 1968 году эту комедию Мольера поставил Юрий Любимов.
"Нашего нового "Тартюфа" можно назвать путем от Юрия до Юрия. Каждой эпохе – свои "Тартюфы". Мольеровский "Тартюф", родившись в 17 веке, как ни странно, сегодня становится все более и более злободневным и актуальным сюжетом с каждым днем", - сказала РИА Новости директор театра Ирина Апексимова.
Она добавила, что постановка Любимова идет в театре более полувека и бьет все рекорды показателей столь долгой жизни. Секрет успеха, по ее мнению, в том, что Любимов максимально приблизил героев Мольера к сегодняшнему дню.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктеры в сцене из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" по пьесе Жана-Батиста Мольера "Тартюф, или Обманщик" в постановке режиссёра Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке.
Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке
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Актеры в сцене из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" по пьесе Жана-Батиста Мольера "Тартюф, или Обманщик" в постановке режиссёра Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" в Московском театре на Таганке.

Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке
2 из 3

Сцена из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" в Московском театре на Таганке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" в Московском театре на Таганке.

Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке
3 из 3

Сцена из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" в Московском театре на Таганке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 3
Актеры в сцене из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" по пьесе Жана-Батиста Мольера "Тартюф, или Обманщик" в постановке режиссёра Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Сцена из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" в Московском театре на Таганке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 3

Сцена из спектакля "Lё Тартюф. Комедия" в Московском театре на Таганке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Новая постановка переосмысливает традиции французского фарса, жанра комедии, для которого характерно внешнее проявление комических приемов. Фарс тут проявляется во всем. Режиссерские решения Муравицкого привносят панк-рок эстетику в классическую пьесу, предлагая сначала посмеяться, а уже потом задуматься.
Сценография выполнена в виде большой белой коробки - сцены внутри сцены, которая претерпит кардинальные изменения по ходу развития сюжета. Костюмы и грим артистов нарочито гротескны – ведь все в доме Орагона живут в "масках", их просто невозможно воспринимать всерьез.
"Хочется реабилитировать комедию, которую принято считать "низким" жанром. Смех, как и слезы, имеет очищающий эффект, дает возможность посмотреть на себя со стороны. Наш спектакль играет с эстетикой площадного театра и его карнавально-фарсовой природой", - сказал РИА Новости режиссер.
В постановке участвует новое поколение артистов "Таганки", вобравшее в себя мастерство и традиции разных актерских школ. В роли Тартюфа выступит Роман Колотухин, выпускник Мастерской Брусникина, снявшийся у Павла Лунгина в фильмах "Братство" и "Дама пик".
Также в спектакле дебютирует в роли Марианны Полина Куценко, выпускница Щукинского училища, дочка Гоши Куценко.

МХАТ имени Горького

В МХАТ имени Горького состоится событие, важное для всего отечественного театра – восстановлена историческая постановка единственного сохранившегося спектакля Владимира Немировича-Данченко - чеховские "Три сестры". Премьера состоится 20 февраля. Спектакль, который был поставлен в 1940 году, стал особой страницей в истории русского театра. А во время гастролей в Великобритании (1958 год) эта работа произвела настоящий фурор.
© РИА Новости / А. Горнштейн / Перейти в фотобанкСцена из спектакля по пьесе Антона Павловича Чехова "Три сестры". Ольга - Кира Головко, Маша - Маргарита Юрьева (слева направо), Ирина - Раиса Максимова (на переднем плане). Московский Художественный академический театр СССР им. М.Горького (ныне - Московский Художественный академический театр им. М.Горького).
Сцена из спектакля по пьесе Антона Павловича Чехова Три сестры. Ольга - Кира Головко, Маша - Маргарита Юрьева (слева направо), Ирина - Раиса Максимова (на переднем плане). Московский Художественный академический театр СССР им. М.Горького (ныне - Московский Художественный академический театр им. М.Горького).
© РИА Новости / А. Горнштейн
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Сцена из спектакля по пьесе Антона Павловича Чехова "Три сестры". Ольга - Кира Головко, Маша - Маргарита Юрьева (слева направо), Ирина - Раиса Максимова (на переднем плане). Московский Художественный академический театр СССР им. М.Горького (ныне - Московский Художественный академический театр им. М.Горького).
На протяжении нескольких месяцев исследовательская группа с участием театроведов собирала в библиотеках, музеях, архивах материалы о постановке 1940 года. Собраны практически все публикации о спектакле, включая стенограммы репетиций Немировича-Данченко, получены эскизы декораций и фотографии с премьеры, свидетельства хранителей спектакля, позволяющие восстановить утраченные моменты сценографии. Теперь в распоряжении МХАТа - режиссерская, световая, шумовая и прочие партитуры спектакля, позволяющие воссоздать максимально аутентичную версию тех "Трех сестер".
Сцена из спектакля Синяя птица по пьесе Мориса Метерлинка.
2 ноября 2019, 12:35Культура
МХАТ им. Горького представляет восстановленный спектакль "Синяя птица"
Над реконструкцией спектакля работала профессиональная команда реставраторов-экспертов. Исторические декорации выдающегося художника Владимира Дмитриева удалось сохранить, но необходима была работа с костюмами и реквизитом. Надо было восстановить весь ход работы над постановкой.
В год 160-летия со дня рождения Антона Чехова, год 120-летия его знаменитой пьесы и 80-летия легендарной постановки, МХАТ возвращает зрителю шедевр русского психологического театра "Три сестры".

Студия театрального искусства (СТИ)

Один из самых любимых и посещаемых москвичами театров – "Студия театрального искусства" под руководством Сергея Женовача празднует свое 15-летие и отмечает юбилей фестивалем "15 лет за 15 дней", который проходит с 31 января по 16 февраля.
За эти дни будут сыграны 15 спектаклей, которые расскажут о пути, который прошел этот театр. Как сказал РИА Новости Женовач, "если кто-то хочет узнать о нас все – пусть посмотрит все спектакли, начиная от "Захудалого рода" и заканчивая "Одним днем в Макондо".
Сам основатель и лидер Женовач вместе со своим постоянным соавтором, художником Александром Боровским, готовит свой подарок к юбилею родного детища. На самый конец февраля намечена премьера спектакля "Старуха" по Даниилу Хармсу.
Режиссер Сергей Женовач
30 января, 12:00
Сергей Женовач: режиссера всегда ведет неутомимая жажда — обрести дом
А 1 марта театр отмечает День Дома. "Мы не празднуем день рождения театра, а празднуем День открытия нашего Дома, где мы живем и работаем. Это вечер будет радостным веселым, это будет встреча всех, кто был рядом с нами все эти годы, все, кто начинал, а потом пошел своей дорогой, но все равно остался нашим", - подчеркнул Женовач.
Весной 2005 года в ГИТИСе прошел фестиваль дипломных работ мастерской Женовача – "Шесть спектаклей в ожидании театра". Название оказалось символичным. По окончании фестиваля на пресс-конференции студенты объявили о том, что остаются вместе, а в июле 2005 в Москве появился новый театр – "Студия театрального искусства" во главе с Женовачем.

Фестиваль "Энергия открытий"

Первый международный музыкальный фестиваль "Энергия открытий", организованный радио "Орфей" и ПАО "Юнипро", пройдет 13 и 14 февраля на сцене "Новая опера" и будет посвящен русским композиторам, забытым в советское время.
В рамках фестиваля будет представлены премьеры с участием актеров Анатолия Белого и Катерины Шпицы, Максима Дрозда, примы ГАБТа Анны Никулиной, а также премьера мирового балета Фаруха Рузиматова, примы и премьера Михайловского театра Ирины Перрен и Марата Шемиунова и других артистов.
В центре внимания – музыка Леонида Половинкина, Георгия Катуара, Николая Голованова и Александра Мосолова в исполнении симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением Сергея Кондрашева.
"Сегодня в архивах хранится огромное количество потрясающих произведений русских композиторов, которым не нашлось места в их время. Они не соответствовали требованиям советской пропаганды, не исполнялись, и в итоге были забыты. Наша миссия – открыть эту музыку современникам, не дать ей кануть в лету", - сказала накануне фестиваля гендиректор радио Ирина Герасимова.
Тринадцатого февраля состоится премьера биографического музыкального спектакля "Корабль-счастье" на музыку композитора Леонида Половинкина.
Действие спектакля основано на реальных событиях из жизни Леонида Половинкина и Наталии Сац, их романе в 30-е годы ХХ века. Композитор тогда работал в первом в мире Детском музыкальном театре, которым руководила Сац. В 1931 году на корабле "Кап Аркона" влюбленные отправились на международный фестиваль в Аргентину, чтобы поставить в театре "Колон" две оперы. В Буэнос-Айресе их ждал громкий успех, однако в 1937 году Сац была арестована как "член семьи изменника Родины", после чего Половинкин ее больше никогда не видел.
Спектакль Ревизор в театре Олега Табакова
13 ноября 2019, 08:00Культура
Над кем смеетесь? Как в театрах показывают "Ревизора"
В спектакле музыка и вокал будут сочетаться с балетом в исполнении артистов ГАБТа и Михайловского театра, ансамбля "Русские сезоны". Режиссер - Николай Андросов. В главных ролях – артисты Анатолий Белый и Катерина Шпица.
Завершится фестиваль премьерой мультимедийного музыкального спектакля "7 нельзя". Актер Максим Дрозд расскажет семь историй любви известных людей: принцессы Дианы, Клеопатры, Бродского, Дали, Хепберн, Эйнштейна, Чайковского. В спектакле прозвучит музыка Чайковского и его ученика Георгия Катуара, а также композиторов Николая Голованова и Александра Мосолова. Отрывки из оркестровой поэмы "Мцыри" Катуара будут исполнены впервые.

Концерт Аиды Гарифуллиной

В Концертном зале Барвиха Luxury Village 29 февраля вступит звезда мировой оперы, обладательница безупречного вкуса и изумительного голоса Аида Гарифуллина, которую Пласидо Доминго назвал "одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего". Его слова подтверждает карьера певицы, ставшей после победы на конкурсе Operalia в 2013 году желанной гостьей на сценах лучших оперных домов и фестивалей. Ее ждут в Метрополитен-опера, Парижской, Берлинской и Венской операх, на Венском и Дрезденском оперных балах.
В 2017 году за лучший сольный альбом она получила награду ECNO Klassik, которую называют Оскаром в классической музыке.
В прошлом году в Зальцбурге она исполнила главную женскую партию в опере Бизе "Искатели жемчуга", где ее партнерами стали Пласидо Доминго и Хавьер Камарена.
Совсем скоро в феврале состоится ее дебют на сцене Большого театра в премьере оперы "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова, где она исполнит партию Волховы.
Здание Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской улице в Москве
1 января, 11:41Культура
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