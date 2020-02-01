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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-01T21:06+0300
https://ria.ru/20200201/1564150451.html
В ЦПВС сообщили об обстрелах сирийских военных боевиками
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РИА Новости

В ЦПВС сообщили об обстрелах сирийских военных боевиками

21:06 01.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСолдаты сирийской армии
Солдаты сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Солдаты сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.
"За прошедшие сутки зафиксировано 37 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Сараф, Мукатталь, Мамухия, Кульджок, Кара-Галиа, Айн-Эль-Кантара, Хамрат провинции Латакия; Хербет-Абдин, Зайтуна, Кальат-Эль-Мудик, Кара-Джурн, Зайтан провинции Идлиб; Эль-Харука, Хуайз, Каркад, Дар-Хардата, Эр-Расиф, Кара-Джурн провинции Хама", - говорится в сообщении.
Сообщается, что силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – аэродром Квайрес.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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