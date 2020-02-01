В ЦПВС сообщили об обстрелах сирийских военных боевиками

"За прошедшие сутки зафиксировано 37 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Сараф, Мукатталь, Мамухия, Кульджок, Кара-Галиа, Айн-Эль-Кантара, Хамрат провинции Латакия; Хербет-Абдин, Зайтуна, Кальат-Эль-Мудик, Кара-Джурн, Зайтан провинции Идлиб; Эль-Харука, Хуайз, Каркад, Дар-Хардата, Эр-Расиф, Кара-Джурн провинции Хама", - говорится в сообщении.

Сообщается, что силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – аэродром Квайрес.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.