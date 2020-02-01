Комедия "Холоп" стала третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

"Фильм режиссёра Клима Шипенко преодолел в кинопрокате России и стран СНГ рубеж в 3 миллиарда рублей. За всю историю ранее это удавалось сделать только "Аватару" Джеймса Кэмерона (3639,5 миллиона рублей) и спортивной драме "Движение вверх" (3043,7 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.