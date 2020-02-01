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Комедия "Холоп" стала третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
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РИА Новости

Комедия "Холоп" стала третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

21:01 01.02.2020
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© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Комедия Клима Шипенко "Холоп" собрала в прокате в России и СНГ свыше 3 миллиардов рублей по неофициальным и предварительным данным, которые сообщил в субботу портал kinobusiness.com.
На данный момент, по данным портала, сборы "Холопа" составляют 3002,4 миллиона рублей.
"Фильм режиссёра Клима Шипенко преодолел в кинопрокате России и стран СНГ рубеж в 3 миллиарда рублей. За всю историю ранее это удавалось сделать только "Аватару" Джеймса Кэмерона (3639,5 миллиона рублей) и спортивной драме "Движение вверх" (3043,7 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.
В центре сюжета — представитель "золотой молодежи" Гриша, который после аварии попадает в 1860 год – эпоху крепостного права. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.
Фильм вышел в прокат 26 декабря 2019 года.
Кадр из фильма Миллион мелких осколков
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КультураМилош БиковичКино и сериалыНовости культурыКлим ШипенкоИван Охлобыстин
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