В Москве коронавирус не подтвердился у восьми человек

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Восемь человек были доставлены в Московскую инфекционную больницу 31 января с проявлением ОРВИ, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Ранее по поручению мэра Москвы был создан Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы 31 января были доставлены 8 человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет.
Медики в гостиницах, где проживает большинство граждан КНР, 31 января осмотрели более 1650 человек, в том числе 20 детей. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих после каникул студентов КНР в общежитиях столичных вузов, 31 января медработники провели осмотр более 800 студентов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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