В Москве коронавирус не подтвердился у восьми человек

"В инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы 31 января были доставлены 8 человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный", - говорится в сообщении.