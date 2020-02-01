Российский парусник "Крузенштерн" зашел в порт Монтевидео

МОНТЕВИДЕО, 1 фев - РИА Новости, Олег Вязьмитинов. Российский Российский парусник "Крузенштерн" , участвующий в экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, зашел в порт уругвайской столицы Монтевидео, где пробудет до 4 февраля.

В совместной экспедиции участвуют сразу три парусника Росрыболовства . Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября 2019 года из Владивостока, затем 8 декабря из Калининграда вышли "Седов" и "Крузенштерн". "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" — трансатлантическое.

"Крузенштерн" прибыл в Монтевидео из Рио-Жанейро. По словам капитана судна Михаила Еремченко, в Монтевидео экипаж судна ждет достаточно большая культурная программа.

"Будет и визит военных на борт судна, и день открытого борта, когда местные жители и гости города Монтевидео смогут увидеть "Крузенштерн". В понедельник пройдет официальный визит на судно посла РФ в Уругвае и представителей руководства города и страны", - сказал капитан.

Сто тысяч миль

Всего трем судам предстоит пройти почти 100 тысяч морских миль, посетить больше 40 иностранных портов. На борту парусников морскую практику пройдут почти 700 курсантов.

Парусники должны будут встретиться недалеко от Фолклендских островов в Южной Атлантике. "Мы организовали парусную гонку, которая будет посвящена этому большому юбилею. Символично, что дистанция будет равняться 200 морским милям", - сказал капитан.

После этого "Крузенштерн" зайдет в порт Буэнос-Айрес, где начнется вторая часть экспедиции, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Капитан рассказал, что в ходе переходов, предшествовавших заходу в Монтевидео, был попутный ветер и "удалось походить под парусами". "В районе экватора было безветрие, но дошли благополучно", - продолжил он.

Маршрут плавания "Крузенштерна" проходил через Балтийское, Северное моря и акваторию Бискайского залива. С 25 по 29 декабря парусник совершил заход в испанский порт Санта-Крус де Тенерифе.

Четырехмачтовый барк "Крузенштерн" был построен в 1926 году в Германии и при спуске на воду получил название "Падуя". Сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел СССР, а в 1991 году был передан Калининградскому государственному техническому университету.