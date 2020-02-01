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Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами
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РИА Новости

Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами

20:10 01.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЦеремония подъема нового государственного флага в канун второй годовщины Саурской (Апрельской) афганской революции
Церемония подъема нового государственного флага в канун второй годовщины Саурской (Апрельской) афганской революции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе встречи с президентом страны Ашрафом Гани заявил, что США не удалось достичь "существенного прогресса" в переговорах с представителями радикального движения "Талибан", сообщается в заявлении на сайте афганского лидера.
"Мы ждем от движения "Талибан" четкого ответа по поводу практического механизма прекращения огня и устойчивого и продолжительного снижения насилия, с которым бы согласился афганский народ и правительство США", - заявил Халилзад.
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Он добавил, что "существенного прогресса" в переговорах с талибами по-прежнему нет, но США рассчитывают прийти к какому-либо соглашению.
Ранее источник заявил РИА Новости, что Халилзад прибыл в Афганистан, где в субботу проходит его встреча с президентом страны Ашрафом Гани. Источник также заявлял, что переговоры США и "Талибана" вошли в новую фазу.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Халилзадом. РФ приветствовала возобновление переговоров между США и талибами.
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Залмай ХалилзадАшраф Гани АхмадзайТалибанСШАВ мире
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