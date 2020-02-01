В Перми госпитализировали семерых детей, отравившихся хлоркой

УФА, 1 фев - РИА Новости. Врачи скорой помощи госпитализировали семерых детей, которые отравились, по предварительно информации, хлоркой, в бассейне сауны в Перми, сообщает пресс-служба городской службы скорой помощи.
По данным ведомства, инцидент произошёл в субботу в сауне на улице Карпинского.
"Пострадали 13 человек: 5 взрослых и 8 детей, семь из них госпитализированы. По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ. Диагнозы уточняются в стационаре, вся необходимая помощь детям оказывается", - говорится в сообщении скорой помощи Перми.
По данным краевого Минздрава, в сауне 12 человек, в том числе 7 детей, почувствовали недомогание после контакта с водой.
"На место оперативно прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи. На данный момент госпитализированы 6 детей, состояние у всех детей оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. 5 взрослых и 1 ребенок отказались от госпитализации. Обстоятельства пришествия выясняются, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора", - прокомментировали РИА Новости в Минздраве Пермского края.