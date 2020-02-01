Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T20:11+0300
https://ria.ru/20200201/1564148869.html
Киргизия закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140981_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_a0466c8b10eec56a4e4d59515250d14b.jpg
РИА Новости

Киргизия закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем

19:54 01.02.2020 (обновлено: 20:11 01.02.2020)
1831
© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
© РИА Новости / Жанна Манукян
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
БИШКЕК, 1 фев - РИА Новости. Киргизия закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем из-за вспышки в КНР коронавируса, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе киргизского правительства.
"Киргизия временно закрывает государственную границу с Китайской Народной Республикой и приостанавливает воздушное сообщение", - заявили в пресс-службе.
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
31 января, 21:24
Коронавирус: бояться или нет
По данным кабмина, это решение принято в субботу Республиканским штабом по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории страны.
Как уточнили в правительстве, в настоящий момент ни одного случая инфицирования коронавирусом на территории Киргизии не зафиксировано. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. На границах проверяют всех въезжающих в страну с помощью тепловизоров. Граждан, прибывающих из регионов Китая, где распространен вирус, отправляют в медицинские изоляторы на карантин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
931000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайКиргизияВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео прибыл с визитом в Казахстан
Российский парусник Крузенштерн зашел в порт Монтевидео
Российский парусник "Крузенштерн" зашел в порт Монтевидео
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
Власти Москвы рассказали о подготовке к борьбе с коронавирусом
Церемония подъема нового государственного флага в канун второй годовщины Саурской (Апрельской) афганской революции
Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами
Девушка надевает защитную маску
В Москве коронавирус не подтвердился у восьми человек
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
В Казахстане задержали женщину, распространявшую слухи о коронавирусе
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Люди в защитных масках в Тайбэе
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Депутат Верховной рады от фракции Слуга народа Евгений Брагар
Депутат Рады, предложивший пенсионерке продать собаку, извинился
Автомобили скорой помощи
В Перми госпитализировали семерых детей, отравившихся хлоркой
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Немецкий самолет из Уханя приземлился во Франкфурте
Ученик во время обеда в столовой
В Госдуму поступили инициативы Путина по горячему питанию школьников
Демонтаж памятника Ленину в Запорожье
В Институте нацпамяти Украины рассказали о "креативной декоммунизации"
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Лента новостейМолния