БИШКЕК, 1 фев - РИА Новости. Киргизия закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем из-за вспышки в КНР коронавируса , сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе киргизского правительства.

"Киргизия временно закрывает государственную границу с Китайской Народной Республикой и приостанавливает воздушное сообщение", - заявили в пресс-службе.

По данным кабмина, это решение принято в субботу Республиканским штабом по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории страны.

Как уточнили в правительстве, в настоящий момент ни одного случая инфицирования коронавирусом на территории Киргизии не зафиксировано. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. На границах проверяют всех въезжающих в страну с помощью тепловизоров. Граждан, прибывающих из регионов Китая, где распространен вирус, отправляют в медицинские изоляторы на карантин.