"Дедушке 75, и он на улице?": у бездомного пенсионера появилась семья

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Семья Валентины Гулицыной из Челябинска приютила бездомного дедушку. Они помогли Анатолию Лещенко восстановить документы и прописали в своей квартире, чтобы он смог получать пенсию. Валентина уже давно помогает бездомным, она является волонтером благотворительной организации.