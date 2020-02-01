2020-02-01T19:40+0300
2020-02-01T19:40+0300
https://ria.ru/20200201/1564148555.html
"Дедушке 75, и он на улице?": у бездомного пенсионера появилась семья
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Дедушке 75, и он на улице?": у бездомного пенсионера появилась семья
Семья Валентины Гулицыной из Челябинска приютила бездомного дедушку. Они помогли Анатолию Лещенко восстановить документы и прописали в своей квартире, чтобы он смог получать пенсию. Валентина уже давно помогает бездомным, она является волонтером благотворительной организации.
2020-02-01T19:40+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60499371&type=mp4
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"Дедушке 75, и он на улице?": у бездомного пенсионера появилась семья
Семья Валентины Гулицыной из Челябинска приютила бездомного дедушку. Они помогли Анатолию Лещенко восстановить документы и прописали в своей квартире, чтобы он смог получать пенсию. Валентина уже давно помогает бездомным, она является волонтером благотворительной организации.