Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T19:40+0300
https://ria.ru/20200201/1564148555.html
"Дедушке 75, и он на улице?": у бездомного пенсионера появилась семья
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564148374_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_b22047565b1cff983e41b746b95118d8.jpg
РИА Новости
"Дедушке 75, и он на улице?": у бездомного пенсионера появилась семья
Семья Валентины Гулицыной из Челябинска приютила бездомного дедушку. Они помогли Анатолию Лещенко восстановить документы и прописали в своей квартире, чтобы он смог получать пенсию. Валентина уже давно помогает бездомным, она является волонтером благотворительной организации.
2020-02-01T19:40+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60499371&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564148374_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_e4bf339fdf80c6eccb642627946b50d8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564148374_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_b818be2c8136f44c9cfc15f6af4f0f98.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564148374_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_f8544dbfe1f85aa169d43d7a0d1bd833.jpg
PT2M36S

"Дедушке 75, и он на улице?": у бездомного пенсионера появилась семья

19:40 01.02.2020
5887
Семья Валентины Гулицыной из Челябинска приютила бездомного дедушку. Они помогли Анатолию Лещенко восстановить документы и прописали в своей квартире, чтобы он смог получать пенсию. Валентина уже давно помогает бездомным, она является волонтером благотворительной организации.
17245452
Обсудить 4
Челябинск
Рекомендуем
Северо-Крымский канал
В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым
Кухня пенсионерки
Как 93-летняя пенсионерка выживает в сыром подвале без горячей воды
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Пациент в больнице Башкирии
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Керченская блокадница прокомментировала скандал с подаренным "хлебом"
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
В Новосибирске при обрушении кровли в кафе погиб человек
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Парад для одного зрителя: как ветерана поздравили с днем снятия блокады
Парад для одного: как ветерана поздравили с днем снятия блокады
Андрей Аршавин
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Лента новостейМолния