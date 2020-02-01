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В Госдуму поступили инициативы Путина по горячему питанию школьников
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РИА Новости

В Госдуму поступили инициативы Путина по горячему питанию школьников

19:25 01.02.2020 (обновлено: 20:17 01.02.2020)
11217
© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Госдуму поступили законодательные инициативы президента Владимира Путин по организации горячего питания для школьников, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке.
Проект предлагает дополнить закон "Об образовании в Российской Федерации" пунктом, который предусматривает обеспечение школьников начального общего образования не менее одного раза в день бесплатным питанием за счет федерального, регионального и местного бюджетов, а также иных источников финансирования, предусмотренных российским законодательством.
В соответствии с поправкой президента бюджетам субъектов могут предоставляться субсидии на условиях, определяемых правительством.
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Обсудить 16
Вячеслав ВолодинРоссияГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Да, уж. Очень насущная проблема. А сходняки, где Конституцию кромсают, засекретили. Даже для госСМИ доступ закрыт.
1 февраля, 19:55
sshokollayder
3620419
Эта правильная и необходимая мера для подрастающего поколения детей. Школьники должны питаться бесплатно горячим обедом обязательно. Пусть наши любимые детки будут здоровыми, а родители счастливыми.
1 февраля, 19:47
НВНадежда Васильева
2271209
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