В Госдуму поступили инициативы Путина по горячему питанию школьников

Проект предлагает дополнить закон "Об образовании в Российской Федерации" пунктом, который предусматривает обеспечение школьников начального общего образования не менее одного раза в день бесплатным питанием за счет федерального, регионального и местного бюджетов, а также иных источников финансирования, предусмотренных российским законодательством.