В Госдуму поступили инициативы Путина по горячему питанию школьников

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Госдуму поступили законодательные инициативы президента Владимира Путин по организации горячего питания для школьников, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке.
Проект предлагает дополнить закон "Об образовании в Российской Федерации" пунктом, который предусматривает обеспечение школьников начального общего образования не менее одного раза в день бесплатным питанием за счет федерального, регионального и местного бюджетов, а также иных источников финансирования, предусмотренных российским законодательством.
В соответствии с поправкой президента бюджетам субъектов могут предоставляться субсидии на условиях, определяемых правительством.