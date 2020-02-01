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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-01T19:13+0300
https://ria.ru/20200201/1564148120.html
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
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РИА Новости

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии

19:13 01.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 1 фев - РИА Новости. Генсек ООН призывает немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен продолжающейся военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, генсек вновь подтверждает, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе на объекты здравоохранения и образования, являются неприемлемыми.
"Военные операции всех сторон, включая действия как против, так и со стороны террористических групп, должны уважать нормы и соответствовать обязательствам в рамках международного гуманитарного права, которые включают защиту гражданских лиц и гражданских объектов", - отмечается в заявлении.
В сентябре Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.
Комиссия должна представить доклад генсеку организации к 13 марта.
Дамаск
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Война в СирииВойна в СирииАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикВ мире
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