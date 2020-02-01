Крымские экологи оценили влияние стройки на горе Клементьева

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Проект реконструкции основной дороги на горе Клементьева на юго-восточном берегу Проект реконструкции основной дороги на горе Клементьева на юго-восточном берегу Крыма прошел экологическую экспертизу и позволит в перспективе сохранить природный комплекс территории, сообщил крымский эколог, старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского Григорий Прокопов.

Ранее местные блогеры и общественники сообщили в соцсетях, что при строительстве дороги на гору Клементьева в Коктебеле были уничтожены краснокнижные растения.

"Сегодня на горе Клементьева прошла встреча с экологами, подрядчиками строительства и общественниками. Разобравшись на месте, все пришли к выводам, что дорогу строить надо. В свою очередь дорожники заявили, что вдоль дороги будут высажены новые растения. Весь почвенно-растительный покров восстановят. Все пришли к выводу, что дорога сыграет положительную роль для сохранения природного комплекса в целом. Она отрежет все дополнительные грунтовые дороги, которые образовались в силу плохого состояния основной дороги", - сказал РИА Новости Прокопов.

По его словам, на общественном обсуждении принято решение продолжить строительство. Маршрут дороги пройдет по наиболее подходящим участкам с наименьшим растительным покровом.

"Также принято решение уменьшить ширину дорогу до наиболее оптимального, чтобы сохранить растительный покров природной территории", - подчеркнул Прокопов.

В свою очередь, начальник Службы автомобильных дорог Крыма Александр Нефедов сообщил, что проект реконструкции дороги получил все необходимые согласования.

"Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы и прошел экологическую экспертизу. Сегодня большой урон краснокнижным растениям на горе Клементьева наносят джиперы, которые поднимаются на гору по второстепенным полевым дорогам. Строительство новой дороги замкнет на себе весь транспортный поток", - сказал Нефедов.

Кроме того, по его словам, новая дорога повысит туристическую привлекательность горы Клементьева, которая известна как колыбель советского и российского планеризма. "На гору Клементьева приезжают, в том числе иностранцы. Это уникальное место", - подчеркнул Нефедов.

По его словам, строительство ведется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Общая протяженность участка – 6,5 километра, ширина проезжей части – 6 метров. Строительство планируется завершить в текущем году.