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Крымские экологи оценили влияние стройки на горе Клементьева
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РИА Новости

Крымские экологи оценили влияние стройки на горе Клементьева

18:54 01.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДельтаплан летит с горы Клементьева
Дельтаплан летит с горы Клементьева
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дельтаплан летит с горы Клементьева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Проект реконструкции основной дороги на горе Клементьева на юго-восточном берегу Крыма прошел экологическую экспертизу и позволит в перспективе сохранить природный комплекс территории, сообщил крымский эколог, старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского Григорий Прокопов.
Ранее местные блогеры и общественники сообщили в соцсетях, что при строительстве дороги на гору Клементьева в Коктебеле были уничтожены краснокнижные растения.
"Сегодня на горе Клементьева прошла встреча с экологами, подрядчиками строительства и общественниками. Разобравшись на месте, все пришли к выводам, что дорогу строить надо. В свою очередь дорожники заявили, что вдоль дороги будут высажены новые растения. Весь почвенно-растительный покров восстановят. Все пришли к выводу, что дорога сыграет положительную роль для сохранения природного комплекса в целом. Она отрежет все дополнительные грунтовые дороги, которые образовались в силу плохого состояния основной дороги", - сказал РИА Новости Прокопов.
По его словам, на общественном обсуждении принято решение продолжить строительство. Маршрут дороги пройдет по наиболее подходящим участкам с наименьшим растительным покровом.
"Также принято решение уменьшить ширину дорогу до наиболее оптимального, чтобы сохранить растительный покров природной территории", - подчеркнул Прокопов.
В свою очередь, начальник Службы автомобильных дорог Крыма Александр Нефедов сообщил, что проект реконструкции дороги получил все необходимые согласования.
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"Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы и прошел экологическую экспертизу. Сегодня большой урон краснокнижным растениям на горе Клементьева наносят джиперы, которые поднимаются на гору по второстепенным полевым дорогам. Строительство новой дороги замкнет на себе весь транспортный поток", - сказал Нефедов.
Кроме того, по его словам, новая дорога повысит туристическую привлекательность горы Клементьева, которая известна как колыбель советского и российского планеризма. "На гору Клементьева приезжают, в том числе иностранцы. Это уникальное место", - подчеркнул Нефедов.
По его словам, строительство ведется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Общая протяженность участка – 6,5 километра, ширина проезжей части – 6 метров. Строительство планируется завершить в текущем году.
Гора Клементьева под Коктебелем знаменита тем, что на ее склонах постоянно возникают мощные восходящие воздушные потоки. В селе Отважное возле горы во времена СССР работала Высшая летная планерная школа, в которой начинали свой путь будущие авиаконструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.
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Новости - ЭкологияКрымКоктебельОбщество
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