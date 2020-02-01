В Москве опровергли информацию о закрытии школ на карантин

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Департамент образования Департамент образования Москвы призвал не верить сообщениям СМИ о закрытии столичных школ на карантин из-за большого числа заболевших учеников.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за большого количества заболевших детей в московских школах с 1 по 7 класс объявлен карантин с 4 по 9 февраля.

"Я прошу обратить внимание, на какой источник все ссылаются. На статью газеты "Комсомольская правда" от 28 января 2011 года. Вопросы ещё есть? Все взяли одну статью, не посмотрев на дату", - сообщил РИА Новости заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Гаврилов

Как пояснили РИА Новости в департаменте образования, в сети распространялась ложная информация о закрытии всех столичных школ, при этом пользователями цитировались документы 2011 года.

В департаменте отметили, что классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года.