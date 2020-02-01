Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T19:18+0300
https://ria.ru/20200201/1564147784.html
В Москве опровергли информацию о закрытии школ на карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564048410_0:150:1600:1050_1036x0_80_0_0_d1ead0f8da2a28e0d70fd5928266613c.jpg
РИА Новости

В Москве опровергли информацию о закрытии школ на карантин

18:44 01.02.2020 (обновлено: 19:18 01.02.2020)
2482
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамая большая в России школа открыта в Москве
Самая большая в России школа открыта в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Департамент образования Москвы призвал не верить сообщениям СМИ о закрытии столичных школ на карантин из-за большого числа заболевших учеников.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за большого количества заболевших детей в московских школах с 1 по 7 класс объявлен карантин с 4 по 9 февраля.
"Я прошу обратить внимание, на какой источник все ссылаются. На статью газеты "Комсомольская правда" от 28 января 2011 года. Вопросы ещё есть? Все взяли одну статью, не посмотрев на дату", - сообщил РИА Новости заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Гаврилов.
Как пояснили РИА Новости в департаменте образования, в сети распространялась ложная информация о закрытии всех столичных школ, при этом пользователями цитировались документы 2011 года.
В департаменте отметили, что классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года.
" Традиционно, если в школе болеют или отсутствуют более 20-25% детей, учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии на карантин. Обращаем внимание, что традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции", - подчеркнули в департаменте образования.
Урок в школе
25 января, 10:50
В большинстве районов Москвы появится "Школа старшеклассника"
233061
Обсудить 0
Александр ГавриловМоскваОбщество
Рекомендуем
Депутат Верховной рады от фракции Слуга народа Евгений Брагар
Депутат Рады, предложивший пенсионерке продать собаку, извинился
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
Власти Москвы рассказали о подготовке к борьбе с коронавирусом
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Девушка надевает защитную маску
В Москве коронавирус не подтвердился у восьми человек
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Ученик во время обеда в столовой
В Госдуму поступили инициативы Путина по горячему питанию школьников
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
В Казахстане задержали женщину, распространявшую слухи о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео прибыл с визитом в Казахстан
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Киргизия закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем
Сотрудники службы безопасности на железнодорожном вокзале в Пекине
Азербайджан готов оказать Китаю помощь в ситуации с коронавирусом
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Роспотребнадзор поручил усилить меры дезинфекции в регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Синоптики предупредили о падении давления в Москве
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
Лента новостейМолния