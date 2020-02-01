Роспотребнадзор поручил усилить меры дезинфекции в регионах

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор поручил усилить мероприятия по обеспечению дезинфекционного режима властям регионов в местах общественного питания и торговли продуктами для недопущения распространения коронавируса, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ... организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами питания, мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима", - говорится в постановлении.
Также в постановлении сказано обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение в течении 14 дней граждан КНР, имеющих вид на жительство в России при возвращении из КНР, и в случае появления симптомов коронавирусной инфекции провести их изоляцию и лабораторное обследование.
Согласно постановлению главного врача РФ, в случае появления лиц с симптомами коронавируса, среди находящихся под медицинским наблюдением, необходимо обеспечить незамедлительный отбор биоматериала и направить его в организации Роспотребнадзора.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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