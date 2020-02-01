Роспотребнадзор поручил усилить меры дезинфекции в регионах

Также в постановлении сказано обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение в течении 14 дней граждан КНР, имеющих вид на жительство в России при возвращении из КНР, и в случае появления симптомов коронавирусной инфекции провести их изоляцию и лабораторное обследование.